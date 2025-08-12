Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô MA2, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận đơn hàng và xuất phiếu bán hàng

Xuất hàng ra làm lại nếu hàng lỗi đã được kiểm tra và duyệt

Cập nhật giá bán kịp thời, chính xác

Kiểm tra lại toàn bộ giá bán vào cuối ngày tránh sai giá

Kiểm soát công nợ và gửi phân tích công nợ cho NVTT

Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở NVTT thu tiền quá hạn và đến hạn, yêu cầu lịch thanh toán

Cập nhật toàn bộ các chiết khấu, khuyến mãi...

In công nợ đối chiếu, lưu trữ xác nhận công nợ từ khách hàng

Đề nghị sản xuất

Nhập hàng bán trả lại

Kiểm soát hàng tồn kho hàng ngày, tuần, tháng

Công việc khác theo yêu cầu

Báo cáo tuần (hoàn thành/không hoàn thành, vướng mắc, đề xuất...)

Lên kế hoạch công việc tháng (2-3 công việc)

Đề xuất vướng mắc và phương án giải quyết

Đề xuất cải tiến

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn tối thiểu Trung cấp

Kinh nghiệm tối thiểu Không yêu cầu

Chuyên môn Kế toán

Chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề Kế toán

Yêu cầu ngoại ngữ Không yêu cầu

Kỹ năng cần thiết Tin học văn phòng

Phần mềm kế toán

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Cẩn thận và chú ý đến các chi tiết

Thái độ/Phẩm chất nghề Nhanh nhẹn, linh hoạt, cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc Toàn thời gian

Hỗ trợ phương tiện đi lại khi đi công tác.

Trang thiết bị Máy tính, bàn, ghế

Tủ đựng hồ sơ

Máy in (dùng chung)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE

