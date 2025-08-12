Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô MA2, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận đơn hàng và xuất phiếu bán hàng
Xuất hàng ra làm lại nếu hàng lỗi đã được kiểm tra và duyệt
Cập nhật giá bán kịp thời, chính xác
Kiểm tra lại toàn bộ giá bán vào cuối ngày tránh sai giá
Kiểm soát công nợ và gửi phân tích công nợ cho NVTT
Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở NVTT thu tiền quá hạn và đến hạn, yêu cầu lịch thanh toán
Cập nhật toàn bộ các chiết khấu, khuyến mãi...
In công nợ đối chiếu, lưu trữ xác nhận công nợ từ khách hàng
Đề nghị sản xuất
Nhập hàng bán trả lại
Kiểm soát hàng tồn kho hàng ngày, tuần, tháng
Công việc khác theo yêu cầu
Báo cáo tuần (hoàn thành/không hoàn thành, vướng mắc, đề xuất...)
Lên kế hoạch công việc tháng (2-3 công việc)
Đề xuất vướng mắc và phương án giải quyết
Đề xuất cải tiến

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn tối thiểu Trung cấp
Kinh nghiệm tối thiểu Không yêu cầu
Chuyên môn Kế toán
Chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề Kế toán
Yêu cầu ngoại ngữ Không yêu cầu
Kỹ năng cần thiết Tin học văn phòng
Phần mềm kế toán
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Cẩn thận và chú ý đến các chi tiết
Thái độ/Phẩm chất nghề Nhanh nhẹn, linh hoạt, cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc Toàn thời gian
Hỗ trợ phương tiện đi lại khi đi công tác.
Trang thiết bị Máy tính, bàn, ghế
Tủ đựng hồ sơ
Máy in (dùng chung)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE

CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 Đường Số 1 KDC Cityland Phường Tân Phú, Quận 7 TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

