Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hòa Bình: Xã Dụ Phượng, Kỳ Sơn, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực thi các yêu cầu, công việc, nhiệm vụ được các kỹ sư giao hoặc chỉ thị (theo vị trí, khu vực)
Theo dõi và điều chỉnh các thông số điều khiển
Vận hành thiết bị tại hiện trường/đúng, có thể được chạy/vận hành từ hệ thống trung tâm hoặc tại chỗ
Kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên
Ghi sổ sách, bảo trì, báo cáo hằng ngày
Theo dõi thiết bị
Lấy mẫu tại các vị trí cụ thể và mang đến phòng thí nghiệm để thí nghiệm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng chi tiết thực hiện việc vận hành nhà máy trên phần mềm SCADA, phần mềm văn phòng
Cao đẳng chuyên ngành (1–2 năm kinh nghiệm)
Có kỹ năng tốt về giao tiếp và trình bày, thuyết minh.
Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, Nhà máy mới vận hành
Được hỗ trợ ăn trưa và nghỉ ngơi tại Công ty, các chế độ du lịch, nghỉ mát, teambuiding...
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
