Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: Xã Dụ Phượng, Kỳ Sơn, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực thi các yêu cầu, công việc, nhiệm vụ được các kỹ sư giao hoặc chỉ thị (theo vị trí, khu vực)

Theo dõi và điều chỉnh các thông số điều khiển

Vận hành thiết bị tại hiện trường/đúng, có thể được chạy/vận hành từ hệ thống trung tâm hoặc tại chỗ

Kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên

Ghi sổ sách, bảo trì, báo cáo hằng ngày

Theo dõi thiết bị

Lấy mẫu tại các vị trí cụ thể và mang đến phòng thí nghiệm để thí nghiệm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng chi tiết thực hiện việc vận hành nhà máy trên phần mềm SCADA, phần mềm văn phòng

Cao đẳng chuyên ngành (1–2 năm kinh nghiệm)

Có kỹ năng tốt về giao tiếp và trình bày, thuyết minh.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, Nhà máy mới vận hành

Được hỗ trợ ăn trưa và nghỉ ngơi tại Công ty, các chế độ du lịch, nghỉ mát, teambuiding...

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin