Tuyển Quản lý thiết kế Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt

Quản lý thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viễn Đông, 34 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Xây dựng, tối ưu, update design guideline cho các thương hiệu của công ty theo yêu cầu của cấp trên. Chủ động đề xuất, đưa ra những thay đổi kịp thời cho guideline để các thiết kế của các Brand ấn tượng, hiện đại, dẫn đầu xu hướng
Kiểm soát chất lượng thẩm mỹ, chất lượng đầu ra của sản phẩm. Đảm bảo nhu cầu thiết kế cho các bộ phận, phòng ban theo tháng
Tối ưu hóa quy trình hoạt động của team Thiết kế
Lên ý tưởng, đề xuất & triển khai KV cho các chiến dịch lớn (ra mắt sản phẩm, event, ...)
Liên hệ, kết nối, làm việc với các đối tác trong phạm vi chuyên môn (đối tác chụp ảnh mẫu, sản phẩm, sản xuất TVC, ...)
Quản lý, đào tạo, đánh giá & phát triển đội ngũ theo tháng/quý/năm
Các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp/Ban giám đốc

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên (Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương)
Có kinh nghiệm trong việc phát triển & ứng dụng design guideline.
Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế 2D, video.
Có hiểu biết về các loại hình mỹ thuật như: chụp ảnh, quay video.
Có kinh nghiệm, trải nghiệm với ngành làm đẹp, mỹ phẩm, ngành hàng cao cấp là một lợi thế.
Ưu tiên đã từng làm trong các nhãn hàng Mỹ phẩm lớn có tính International

Tại Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
• Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững. Đề cao các giá trị văn hoá doanh nghiệp.
• Lương trả thỏa thuận, phù hợp với năng lực và khả năng đáp ứng công việc.
• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, BHTN...
• Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P 501 - Tòa Nhà Viễn Đông - 36 Hoàng Cầu - Quận Đống Đa - Hà Nội

