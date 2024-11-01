Tuyển Quản lý thiết kế An Nam Design And Build làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại An Nam Design And Build
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 116 Xuân Thủy,P. Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Giám sát công trình công đoạn phần thô.
- Bốc tách khối lượng vật tư, nhân công.
- Làm quyết toán với nhà thầu phụ.
- Lập tiến độ dự án.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm việc trên 05 năm ở vị trí kỹ sư xây dựng
- Kỹ năng quản lý và giám sát công trình
- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế AutoCAD, và các phần mềm cơ bản của văn phòng
- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kỹ sư xây dựng
- Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại An Nam Design And Build Thì Được Hưởng Những Gì
Được đi du lịch, picnic ít nhất 1 lần/năm
Lương tháng 13, thưởng hằng năm
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại An Nam Design And Build
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI