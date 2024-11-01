Tuyển Quản lý thiết kế An Nam Design And Build làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý thiết kế An Nam Design And Build làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 15 Triệu

An Nam Design And Build
Ngày đăng tuyển: 01/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
An Nam Design And Build

Quản lý thiết kế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại An Nam Design And Build

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 116 Xuân Thủy,P. Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Giám sát công trình công đoạn phần thô.
- Bốc tách khối lượng vật tư, nhân công.
- Làm quyết toán với nhà thầu phụ.
- Lập tiến độ dự án.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc trên 05 năm ở vị trí kỹ sư xây dựng
- Kỹ năng quản lý và giám sát công trình
- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế AutoCAD, và các phần mềm cơ bản của văn phòng
- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kỹ sư xây dựng
- Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại An Nam Design And Build Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch, picnic ít nhất 1 lần/năm
Lương tháng 13, thưởng hằng năm
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại An Nam Design And Build

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

An Nam Design And Build

An Nam Design And Build

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 75 -77 An Thượng 17, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-giam-sat-thiet-ke-thu-nhap-13-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job263226
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm An Nam Design And Build
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 13 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
An Nam Design And Build
Hạn nộp: 02/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aa Group Việt Nam
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Aa Group Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Nam Thịnh Phát
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Nam Thịnh Phát
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 14 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Hạn nộp: 08/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 34 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Premo Việt Nam
Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Premo Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 USD
Công ty TNHH Premo Việt Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Đà Nẵng Còn 25 ngày để ứng tuyển 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 24 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 19/10/2025
Đà Nẵng Còn 22 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 34 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 12 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm An Nam Design And Build
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 13 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
An Nam Design And Build
Hạn nộp: 02/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aa Group Việt Nam
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Aa Group Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Nam Thịnh Phát
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Nam Thịnh Phát
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 14 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Hạn nộp: 08/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất