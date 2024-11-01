Tuyển Quản lý thiết kế An Nam Design And Build làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 116 Xuân Thủy,P. Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Giám sát công trình công đoạn phần thô.

- Bốc tách khối lượng vật tư, nhân công.

- Làm quyết toán với nhà thầu phụ.

- Lập tiến độ dự án.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc trên 05 năm ở vị trí kỹ sư xây dựng

- Kỹ năng quản lý và giám sát công trình

- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế AutoCAD, và các phần mềm cơ bản của văn phòng

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kỹ sư xây dựng

- Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại An Nam Design And Build Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch, picnic ít nhất 1 lần/năm

Lương tháng 13, thưởng hằng năm

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại An Nam Design And Build

