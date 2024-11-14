Tuyển Quản lý thiết kế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu/đề xuất với Giám đốc thi công các chính sách nhằm hợp lý hóa hệ thống quy chế, quy định hiện có của khối thi công

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc phòng Quản lý thi công

Là cầu nối các thủ tục hành chính giữa phòng Quản lý thi công & các Phòng ban khác trong công ty

Thông báo kịp thời cho các Phòng ban liên quan về biến động nhân sự và các vấn đề liên quan đến chế độ phúc lợi phát sinh tại công trình

Theo dõi, quản lý, cấp phát đồng phục, bảo hộ lao động theo yêu cầu công trường

Báo cáo trực tiếp cho trưởng phòng

Tổng hợp báo cáo, kế hoạch, phân bổ nguồn lực của khối thi công

Hỗ trợ xử lý sự cố tại hiện trường

Hỗ trợ các chỉ huy trưởng trong công việc

Quản lý tài liệu, văn bản của khối thi công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn, bằng cấp chuyên môn

- Tốt nghiệp các ngành xây dựng, kiến trúc hoặc liên quan

Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí Giám sát thi công

Am hiểu về xây dựng và pháp luật liên quan

Có kinh nghiệm sâu về quy trình thi công

Có khả năng tốt về

Xử lý sự cố hiện trường

Am hiểu, đọc tốt bản vẽ thi công

Am hiểu về nội thất

Kỹ năng mềm

Có kỹ năng thuyết trình tốt

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng làm việc theo nhóm

Kỹ năng lập kế hoạch & báo cáo

Kỹ năng Ms Office

Phẩm chất/thái độ

Cẩn thận, tỉ mỉ, tính trách nhiệm cao

Nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt

Khả năng làm việc về mặt văn bản, giấy tờ tốt

Chịu được áp lực công việc cao

Khác

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 27 – 40 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK

