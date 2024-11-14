Tuyển Quản lý thiết kế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
- Hà Nội:
- Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham mưu/đề xuất với Giám đốc thi công các chính sách nhằm hợp lý hóa hệ thống quy chế, quy định hiện có của khối thi công
Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc phòng Quản lý thi công
Là cầu nối các thủ tục hành chính giữa phòng Quản lý thi công & các Phòng ban khác trong công ty
Thông báo kịp thời cho các Phòng ban liên quan về biến động nhân sự và các vấn đề liên quan đến chế độ phúc lợi phát sinh tại công trình
Theo dõi, quản lý, cấp phát đồng phục, bảo hộ lao động theo yêu cầu công trường
Báo cáo trực tiếp cho trưởng phòng
Tổng hợp báo cáo, kế hoạch, phân bổ nguồn lực của khối thi công
Hỗ trợ xử lý sự cố tại hiện trường
Hỗ trợ các chỉ huy trưởng trong công việc
Quản lý tài liệu, văn bản của khối thi công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các ngành xây dựng, kiến trúc hoặc liên quan
Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí Giám sát thi công
Am hiểu về xây dựng và pháp luật liên quan
Có kinh nghiệm sâu về quy trình thi công
Có khả năng tốt về
Xử lý sự cố hiện trường
Am hiểu, đọc tốt bản vẽ thi công
Am hiểu về nội thất
Kỹ năng mềm
Có kỹ năng thuyết trình tốt
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Kỹ năng lập kế hoạch & báo cáo
Kỹ năng Ms Office
Phẩm chất/thái độ
Cẩn thận, tỉ mỉ, tính trách nhiệm cao
Nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt
Khả năng làm việc về mặt văn bản, giấy tờ tốt
Chịu được áp lực công việc cao
Khác
Giới tính: Nam
Độ tuổi: 27 – 40 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
