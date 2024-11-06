Tuyển Quản lý thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP làm việc tại Cần Thơ thu nhập 14 - 16 Triệu

Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng.

- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế kiến nghị BQLDA, Tư vấn thiết kế điều chỉnh.

- Phối hợp với tổ Tư vấn giám sát tại công trường, chịu trách nhiệm với Chủ Đầu Tư và BGĐ Công ty về chất lượng công trình.

- Tổ chức giám sát, có ý kiến đánh giá và đề nghị cải thiện đối với các công tác thực hiện của nhà thầu nhằm đạt mục tiêu dự án, yêu cầu về chất lượng, đúng tiến độ, đủ khối lượng, giữ gìn an toàn lao động, an ninh và vệ sinh môi trường.

- Thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng thi công, nhắc nhỡ, đôn đốc, phát hành chỉ thị công trường và tổ chức cuộc họp với nhà thầu khi cần thiết nếu nhà thầu chậm trễ tiến độ thi công hoặc thi công không đảm bảo chất lượng và an toàn lao động của dự án.

- Kiểm tra biện pháp thi công và bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công do nhà thầu trình.

- Kiểm tra, xác nhận khối lượng công việc thực hiện, công việc phát sinh phục vụ thanh toán, xác nhận hồ sơ nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Bảo quản các tài liệu của dự án được thiết lập trong quá trình xây lắp, biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công để bàn giao cho tổ chức tiếp nhận đưa công trình vào sử dụng và cơ quan lưu trữ quản lý.

- Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến bộ phận

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Nam, tuổi : 30 – 45.

- Trình độ Đại học các nghành liên quan.

- Có chứng chỉ hành nghề hạng 2 trở lên ( Chuyên ngành: Giám sát cơ – điện trong công trình dân dụng và công nghiệp, Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình, Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ ).

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm giám sát cơ điện, lắp đặt thiết bị công nghệ cho các dự án Xử lý nước thải

- Trung thực, hòa nhã, nhạy bén, chính xác, biết lăng nghe, thận trọng trong công việc.

- Nắm vững các quy định, quy chuẩn chuyên nghành cơ-điện, cấp thoát nước.

- Giao tiếp, đối thoại tốt.

Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh, Bảo trì / Sửa chữa, Xây dựng

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Cần Thơ