Tuyển Quản lý thiết kế Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 6 Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

- Theo dõi tiến độ công trình, xử lý công việc tại công trình.

- Tham gia các cuộc họp giao ban công trình.

- Lập biên bản ghi nhận công việc phát sinh tại công trình.

- Liên hệ nhà máy theo dõi tiến độ sản xuất và giao hàng đến công trình.

- Lập và bảo quản các chứng từ giao nhận hàng.

- Hỗ trợ các bộ phận khác cùng hoàn thành công việc.

- Báo cáo kịp thời công việc phát sinh khó giải quyết, tìm biện pháp khắc phục.

- Chịu trách nhiệm và quản lý các hồ sơ, chứng từ liên quan.

- Lập báo cáo làm việc vào đầu tuần và báo cáo kết quả vào cuối tuần.

- Bám sát khối lượng công việc tại hiện trường, xử lý phát sinh và thay đổi tại hiện trường, liên hệ Ban QLDA và TVGS để giải quyết và ký duyệt cập nhật bản vẽ.

- Xử lý các vấn đề hư hỏng hoặc thiếu vật tư cho công nhân kịp làm... các vị trí bị lỗi, các vướng mắc về mặt bằng thi công.

- Kiểm tra nội bộ, nghiệm thu công việc với TVGS, CĐT kiểm tra, giao nhận hàng hóa.

- Lập danh sách đăng ký công nhân làm việc tại công trình và đăng ký công nhân tăng ca vào cuối buổi.

- Giám sát, thi công công trình theo từng dự án của Cty.

- Tiếp nhận công việc (qua mail, họp,...).

- Đôn đốc nhân sự, điều phối nhân sự thực hiện công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Đánh giá của quản lý về % hoàn thành về số lượng, chất lượng, thời gian.

- Kiểm tra, giám sát công tác thi công tại hiện trường đảm bảo theo đúng thiết kế, đúng kỹ thuật, an toàn.

- Liên hệ và làm việc với nhà thầu, chủ đầu tư để thực hiện dự án đạt hiệu quả tốt nhất.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc phụ trách.

- Báo cáo cấp trên tình hình tại công trình về số lượng, chất lượng sản phẩm, kho, bãi, nhận hàng tại công trình.

- Tổ chức, giám sát thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công tại công trường.

- Thực hiện nghiệm thu nội bộ & với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

- Quản lý và thực hiện hồ sơ giấy tờ theo quy định của công ty và của dự án đang thi công.

- Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trường.

- Nghiên cứu, hiểu rõ và triển khai chính xác bản vẽ biện pháp thi công.

- Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tiến độ và chất lượng của hạng mục thi công được phân công.

- Chịu trách nhiệm vệ tính đầy đủ và chính xác khối lượng thanh toán.

- Hoàn thành đầy đủ hồ sơ nghiệm thu công việc đã thực hiện và ghi chép nhật ký hàng ngày phần công việc đảm trách.

- Một số công việc được giao khác sẽ trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

- Thành thạo tiếng anh.

- Nam tuổi từ 28 đến 40 tuổi.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, cầu đường, giao thông.

- Ưu tiên biết giám sát về nội thất (đặt biệt về mảng inox trang trí...)

- Thành thạo Word, Excel.

- Thành thạo phần mềm Autocad

Tại Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15 - 20 triệu theo kinh nghiệm và năng lực.

- Thưởng hiệu suất năng lực làm việc.

- Thử việc 02 tháng.

- Hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

- Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, thân thiện,...

- Các trợ cấp theo quy định của Công ty.

- Được thưởng vào các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13.

