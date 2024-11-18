Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 42, Tập thể Viện Sốt rét, tổ dân phố 11 - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Tp Hà Nội - Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Mô tả Công việc

Khảo sát thực tế công trình, xác định đầu mục và khối lượng công việc

Lên bảng tiến độ và giám sát tiến độ thi công.

Xử lí thủ tục, giấy tờ đăng kí để tiến hành thi công tại công trình.

Khảo sát thực tế công trình, xác định đầu mục và khối lượng công việc

Lên bảng tiến độ và giám sát tiến độ thi công.

Xử lí thủ tục, giấy tờ đăng kí để tiến hành thi công tại công trình.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường ĐH chuyên ngành về kiến trúc, xây dựng.

Có kinh nghiệm, từng làm ở vị trí giám sát thi công (Có nhận đào tạo chưa có kinh nghiệm).

Đọc, hiểu được bản vẽ. Sử dụng được Autocad và các phần mềm văn phòng.

Có khả năng giao tiếp tốt, xử lí tình huống linh hoạt.

Thực sự yêu thích sự tỉ mỉ, khoa học trong việc sắp xếp và điều phối các hạng mục thi công.

Đồng thời, bạn cần là người có tiêu chuẩn khắt khe trong việc giám sát/ đánh giá chất lượng gia công hoàn thiện của từng hạng mục/ sản phẩm.

Am hiểu về kết cấu, giải pháp, vật liệu kiến trúc/ nội thất mới.

Có sức khỏe tốt, luôn luôn giữ được tư duy/ năng lượng tích cực để làm việc cùng đội nhóm và phục vụ khách hàng.

Quyền lợi:

Thu nhập: Trên 15 triệu (Lương cứng + hoa hồng + phụ cấp)

Đóng BHXH, BHYT

Các phúc lợi khác: tháng lương 13, du lịch cùng doanh nghiệp, các sự kiện duy trì văn hoá công ty...

Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin