Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số nhà 42, Tập thể Viện Sốt rét, tổ dân phố 11
- Phường Trung Văn
- Quận Nam Từ Liêm
- Tp Hà Nội
- Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Mô tả Công việc
Khảo sát thực tế công trình, xác định đầu mục và khối lượng công việc
Lên bảng tiến độ và giám sát tiến độ thi công.
Xử lí thủ tục, giấy tờ đăng kí để tiến hành thi công tại công trình.
Khảo sát thực tế công trình, xác định đầu mục và khối lượng công việc
Lên bảng tiến độ và giám sát tiến độ thi công.
Xử lí thủ tục, giấy tờ đăng kí để tiến hành thi công tại công trình.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp các trường ĐH chuyên ngành về kiến trúc, xây dựng.
Có kinh nghiệm, từng làm ở vị trí giám sát thi công (Có nhận đào tạo chưa có kinh nghiệm).
Đọc, hiểu được bản vẽ. Sử dụng được Autocad và các phần mềm văn phòng.
Có khả năng giao tiếp tốt, xử lí tình huống linh hoạt.
Thực sự yêu thích sự tỉ mỉ, khoa học trong việc sắp xếp và điều phối các hạng mục thi công.
Đồng thời, bạn cần là người có tiêu chuẩn khắt khe trong việc giám sát/ đánh giá chất lượng gia công hoàn thiện của từng hạng mục/ sản phẩm.
Am hiểu về kết cấu, giải pháp, vật liệu kiến trúc/ nội thất mới.
Có sức khỏe tốt, luôn luôn giữ được tư duy/ năng lượng tích cực để làm việc cùng đội nhóm và phục vụ khách hàng.
Quyền lợi:
Thu nhập: Trên 15 triệu (Lương cứng + hoa hồng + phụ cấp)
Đóng BHXH, BHYT
Các phúc lợi khác: tháng lương 13, du lịch cùng doanh nghiệp, các sự kiện duy trì văn hoá công ty...
Tốt nghiệp các trường ĐH chuyên ngành về kiến trúc, xây dựng.
Có kinh nghiệm, từng làm ở vị trí giám sát thi công (Có nhận đào tạo chưa có kinh nghiệm).
Đọc, hiểu được bản vẽ. Sử dụng được Autocad và các phần mềm văn phòng.
Có khả năng giao tiếp tốt, xử lí tình huống linh hoạt.
Thực sự yêu thích sự tỉ mỉ, khoa học trong việc sắp xếp và điều phối các hạng mục thi công.
Đồng thời, bạn cần là người có tiêu chuẩn khắt khe trong việc giám sát/ đánh giá chất lượng gia công hoàn thiện của từng hạng mục/ sản phẩm.
Am hiểu về kết cấu, giải pháp, vật liệu kiến trúc/ nội thất mới.
Có sức khỏe tốt, luôn luôn giữ được tư duy/ năng lượng tích cực để làm việc cùng đội nhóm và phục vụ khách hàng.
Quyền lợi:
Thu nhập: Trên 15 triệu (Lương cứng + hoa hồng + phụ cấp)
Đóng BHXH, BHYT
Các phúc lợi khác: tháng lương 13, du lịch cùng doanh nghiệp, các sự kiện duy trì văn hoá công ty...
Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI