Tuyển Quản lý thiết kế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 445 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

1. Khảo sát, tư vấn và lên phương án xây dựng nhà – sửa chữa nhà – hoàn thiện nhà phố;

2. Lập bảng khối lượng thi công, báo giá thi công các công trình nhà phố;

3. Tổ chức thi công các công trình;

4. Phối hợp với Giám đốc Công ty và chủ động trong việc xây dựng đội ngũ thi công;

5. Phối hợp Phòng vật tư và chủ động thương thảo, quyết định đơn giá vật tư, lựa chọn nhà cung cấp cho các công trình;

6. Trực tiếp làm việc với khách hàng, tư vấn – thương thảo Hợp đồng, tiến độ, phương án thi công, báo giá, bản vẽ thi công, nghiệm thu & thanh toán.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trực tiếp nhận thầu xây dựng & sửa chữa nhà phố, biệt thự

· Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng, Giám đốc dự án hoặc tương đương

. Là người quyết đoán, tinh thần chịu trách nhiệm, kỷ luật

. Độ tuổi: 30 - 38 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN Thì Được Hưởng Những Gì

· Chế độ lao động & chính sách phúc lợi theo quy định

· Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng 13

· Chế độ du lịch công ty

· Tăng lương và vị trí theo năng lực & thời gian làm việc

· Mức lương : 12 - 25 triệu + % doanh thu công trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN

