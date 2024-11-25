Tuyển Quản lý thiết kế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Quản lý thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 445 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

1. Khảo sát, tư vấn và lên phương án xây dựng nhà – sửa chữa nhà – hoàn thiện nhà phố;
1.
Khảo sát, tư vấn và lên phương án
2. Lập bảng khối lượng thi công, báo giá thi công các công trình nhà phố;
2.
Lập
báo giá
3. Tổ chức thi công các công trình;
3.
Tổ chức thi công
công trình
4. Phối hợp với Giám đốc Công ty và chủ động trong việc xây dựng đội ngũ thi công;
4.
5. Phối hợp Phòng vật tư và chủ động thương thảo, quyết định đơn giá vật tư, lựa chọn nhà cung cấp cho các công trình;
5.
6. Trực tiếp làm việc với khách hàng, tư vấn – thương thảo Hợp đồng, tiến độ, phương án thi công, báo giá, bản vẽ thi công, nghiệm thu & thanh toán.
6.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trực tiếp nhận thầu xây dựng & sửa chữa nhà phố, biệt thự
· Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng, Giám đốc dự án hoặc tương đương
. Là người quyết đoán, tinh thần chịu trách nhiệm, kỷ luật
. Độ tuổi: 30 - 38 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN Thì Được Hưởng Những Gì

· Chế độ lao động & chính sách phúc lợi theo quy định
·
· Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng 13
· Chế độ du lịch công ty
· Tăng lương và vị trí theo năng lực & thời gian làm việc
· Mức lương : 12 - 25 triệu + % doanh thu công trình.
Mức lương :

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Lô thương mại 3.22 thuộc chung cư Viva Riverside, 1472 Võ Văn Kiệt, Phường 3, Quận 6

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất