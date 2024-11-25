Tuyển Quản lý thiết kế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
- Hồ Chí Minh:
- 445 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 6
Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
1. Khảo sát, tư vấn và lên phương án xây dựng nhà – sửa chữa nhà – hoàn thiện nhà phố;
2. Lập bảng khối lượng thi công, báo giá thi công các công trình nhà phố;
3. Tổ chức thi công các công trình;
4. Phối hợp với Giám đốc Công ty và chủ động trong việc xây dựng đội ngũ thi công;
5. Phối hợp Phòng vật tư và chủ động thương thảo, quyết định đơn giá vật tư, lựa chọn nhà cung cấp cho các công trình;
6. Trực tiếp làm việc với khách hàng, tư vấn – thương thảo Hợp đồng, tiến độ, phương án thi công, báo giá, bản vẽ thi công, nghiệm thu & thanh toán.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng, Giám đốc dự án hoặc tương đương
. Là người quyết đoán, tinh thần chịu trách nhiệm, kỷ luật
. Độ tuổi: 30 - 38 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN Thì Được Hưởng Những Gì
· Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng 13
· Chế độ du lịch công ty
· Tăng lương và vị trí theo năng lực & thời gian làm việc
· Mức lương : 12 - 25 triệu + % doanh thu công trình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
