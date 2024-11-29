Tuyển Quản lý thiết kế Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Quản lý thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 165 Đào Duy Anh, P9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác thiết kế - đấu thầu
Thực hiện, quản lý, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thiết kế về xây dựng đúng và phù hợp với yêu cầu của hồ sơ đấu thầu và yêu cầu thực tế của Dự án;
Thực hiện, quản lý, kiểm tra bốc khối lượng, lập dự toán;
Lựa chọn và đề xuất vật tư đúng yêu cầu thuật;
Quản lý và theo dõi tiến độ thiết kế.
Công tác tổ chức triển khai thi công:
Lập kế hoạch, tổ chức set up láng trại công trình. Bố trí, điều phối cán bộ thuộc Ban chỉ huy công trình phù hợp với quy mô và tiến độ của dự án. Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.
Lập kế hoạch thi công, nghiệm thu từng giai đoạn của dự án.
Quản lý và tổ chức thi công, kiểm tra từng giai đoạn của Dự án đảm bảo đạt chất lượng, tiến độ, an toàn.
Quản lý và xử lý các vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình thiết kế, thi công xây dựng.
Quản lý và kiểm soát khối lượng, hồ sơ thanh toán, quyết toán với Chủ đầu tư và với nhà thầu thi công.
Công tác khác:
Xây dựng các quy trình tác nghiệp, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra chất lượng thi công theo tiêu chuẩn chất lượng của hệ thống ISO.
Lập kế hoạch đào tạo, huấn luyện nội bộ nhân viên trực thuộc Bộ phận.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo củaTP Xây dựng, BQLDA và BTGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp, hoặc kỹ thuật xây dựng
Kinh nghiệm: ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương.
Vi tính: Thành thạo Office, Autocad, dự toán.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế và quản lý thi công các công trình về xử lý nước thải. Có tư duy kiến trúc là một lợi thế.
Tiếng Anh: đọc hiểu chuyên ngành.
Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật/ Cấp thoát nước.

Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.
Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm rủi ro 24/24
Chế độ du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà VINALINES, 163 Nguyễn Văn Trỗi, Lầu 3, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

