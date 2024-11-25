Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Đào tạo, hướng dẫn cửa hàng hoạt động hiệu quả, đáp ứng các chỉ tiêu được giao
Tổ chức sắp xếp huấn luyện phát triển nhân sự.
Đề xuất phương án trưng bày tối ưu cho cửa hàng, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn của hệ thống.
Đào tạo hướng dẫn quản lý hàng hóa, tài sản công cụ dụng cụ và tài chính cửa hàng
Lập kế hoạch triển khai setup cửa hàng mới, phối hợp với các phòng ban liên quan.
Giám sát toàn bộ quy trình setup từ khi nhận mặt bằng đến khi bàn giao cửa hàng.
Đánh giá và báo cáo tiến độ, chất lượng công việc cho ban lãnh đạo.
Tổ chức, điều phối, triển khai và sắp xếp trưng bày hàng hóa tại cửa hàng mới.
Hỗ trợ bán hàng trong các đợt khai trương hoặc tăng cường hỗ trợ bán hàng khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, trưng bày hàng hóa hoặc setup cửa hàng.
Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý đội nhóm.
Am hiểu về tiêu chuẩn trưng bày trong ngành hàng gia dụng.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).
Có khả năng chịu áp lực công việc cao, sẵn sàng đi công tác khi cần.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ cấu lương: Lương cứng 9tr + 1tr phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao ...
Công ty đảm bảo các chế độ phúc lợi của nhà nước như: BHXH, BHYT, BHNT;
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;
Tăng lương định kì theo năng lực, thưởng Quý, thưởng năm theo hiệu quả công việc. Lương tháng 13, 14, 15, 16 ... theo kết quả kinh doanh năm;
Chế độ hiếu hỉ, ốm đau;
Sinh nhật, Team Building, Du lịch hằng năm; ...
❖ THỜI GIAN LÀM VIỆC: Ca hành chính 8h00 - 17h00/ Theo sự sắp xếp của Trưởng phòng Kinh doanh;
❖ THỜI GIAN NGHỈ NGƠI: Nghỉ ăn ca 60 phút, nghỉ 04 ngày/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 250 Kim Ngưu, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

