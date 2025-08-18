Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cầu Giấy, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Phụ trách và chịu trách nhiệm doanh số tại vùng/ khu vực quản lý.
Mở rộng địa bàn, tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ với khách hàng mới.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ.
Quản lý Trình Dược viên trong địa bàn, hỗ trợ và đi công tác.
Giám sát, theo dõi công tác bán hàng, hàng hoá sử dụng tại phòng mạch/ phòng khám/ bệnh viện,..
Đề xuất phát triển, đóng góp xây dựng chính sách để nâng cao hiệu quả cùng cấp Lãnh Đạo.
Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn công việc đến nhân sự trong khu vực để đạt được hiệu quả công việc.
Báo cáo định kỳ công việc đến cấp Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học.
Có kinh nghiệm, kỹ năng quản lý.
Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt,...
Có kinh nghiệm ETC, gam hàng Sản - Nhi - Mắt là một lợi thế.
Ưu tiên có mối quan hệ rộng với các bệnh viện, phòng khám phòng mạch.
Có khả năng đào tạo, hướng dẫn nhân sự bán hàng.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ BHXH, Ký HĐ đầy đủ theo luật lao động.
Được đãi ngộ đầy đủ các phúc lợi hiếu hỷ, sinh nhật, 12 phép năm,....
Du lịch, team building hằng năm ở trong và ngoài nước.
Môi trường làm việc vui vẻ, đồng nghiệp nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến

Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 232/4 Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

