Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cầu Giấy, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Phụ trách và chịu trách nhiệm doanh số tại vùng/ khu vực quản lý.

Mở rộng địa bàn, tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ với khách hàng mới.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ.

Quản lý Trình Dược viên trong địa bàn, hỗ trợ và đi công tác.

Giám sát, theo dõi công tác bán hàng, hàng hoá sử dụng tại phòng mạch/ phòng khám/ bệnh viện,..

Đề xuất phát triển, đóng góp xây dựng chính sách để nâng cao hiệu quả cùng cấp Lãnh Đạo.

Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn công việc đến nhân sự trong khu vực để đạt được hiệu quả công việc.

Báo cáo định kỳ công việc đến cấp Lãnh Đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học.

Có kinh nghiệm, kỹ năng quản lý.

Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt,...

Có kinh nghiệm ETC, gam hàng Sản - Nhi - Mắt là một lợi thế.

Ưu tiên có mối quan hệ rộng với các bệnh viện, phòng khám phòng mạch.

Có khả năng đào tạo, hướng dẫn nhân sự bán hàng.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ BHXH, Ký HĐ đầy đủ theo luật lao động.

Được đãi ngộ đầy đủ các phúc lợi hiếu hỷ, sinh nhật, 12 phép năm,....

Du lịch, team building hằng năm ở trong và ngoài nước.

Môi trường làm việc vui vẻ, đồng nghiệp nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến

