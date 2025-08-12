Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô J3 khu công nghiệp Quế Võ, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh - Hà Nội, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chiến lược kinh doanh và giám sát việc thực hiện.

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo doanh thu

Khả năng xây dựng và triển khai các quy trình đảm bảo chất lượng.

Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), phần mềm CRM là một lợi thế.

Yêu Cầu Công Việc

Là người hàn quốc từng sinh sống tại trung quốc,

Hoặc người Việt nam biết tiếng trung quốc( tiếng trung 4 kỹ năng từ HSK6 trở lên)

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và đào tạo nhân viên.

Tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả

Tốt nghiệp Cao trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Quản lý Chất lượng hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh, đánh giá hiệu suất và phát triển thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: thỏa thuận hấp dẫn

-Có xe đưa đón Bắc Ninh-Hà Nội

-Có đầy đủ các chế độ phúc lợi

-Có cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS

