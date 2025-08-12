Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô J3 khu công nghiệp Quế Võ, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh
- Hà Nội, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chiến lược kinh doanh và giám sát việc thực hiện.
Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo doanh thu
Khả năng xây dựng và triển khai các quy trình đảm bảo chất lượng.
Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), phần mềm CRM là một lợi thế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là người hàn quốc từng sinh sống tại trung quốc,
Hoặc người Việt nam biết tiếng trung quốc( tiếng trung 4 kỹ năng từ HSK6 trở lên)
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và đào tạo nhân viên.
Tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả
Tốt nghiệp Cao trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Quản lý Chất lượng hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh, đánh giá hiệu suất và phát triển thị trường.
Hoặc người Việt nam biết tiếng trung quốc( tiếng trung 4 kỹ năng từ HSK6 trở lên)
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và đào tạo nhân viên.
Tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả
Tốt nghiệp Cao trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Quản lý Chất lượng hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh, đánh giá hiệu suất và phát triển thị trường.
Tại CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS Thì Được Hưởng Những Gì
-Mức lương: thỏa thuận hấp dẫn
-Có xe đưa đón Bắc Ninh-Hà Nội
-Có đầy đủ các chế độ phúc lợi
-Có cơ hội thăng tiến cao
-Có xe đưa đón Bắc Ninh-Hà Nội
-Có đầy đủ các chế độ phúc lợi
-Có cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI