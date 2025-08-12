Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS

Quản lý kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô J3 khu công nghiệp Quế Võ, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh

- Hà Nội, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chiến lược kinh doanh và giám sát việc thực hiện.
Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo doanh thu
Khả năng xây dựng và triển khai các quy trình đảm bảo chất lượng.
Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), phần mềm CRM là một lợi thế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là người hàn quốc từng sinh sống tại trung quốc,
Hoặc người Việt nam biết tiếng trung quốc( tiếng trung 4 kỹ năng từ HSK6 trở lên)
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và đào tạo nhân viên.
Tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả
Tốt nghiệp Cao trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Quản lý Chất lượng hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh, đánh giá hiệu suất và phát triển thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: thỏa thuận hấp dẫn
-Có xe đưa đón Bắc Ninh-Hà Nội
-Có đầy đủ các chế độ phúc lợi
-Có cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS

CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô J3 Khu công nghiệp Quế Võ , Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-bac-ninh-job366555
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Đã hết hạn 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 92 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Đã hết hạn 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý kinh doanh J&T Express chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu J&T Express chi nhánh Bắc Ninh
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Phú Thọ thu nhập 18 - 30 Triệu Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Cathay Life làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu Cathay Life
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 35 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH
35 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần PTK VIETNAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần PTK VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 70 Triệu Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
35 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh J&T Express làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu J&T Express
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm