Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu
1. Xây dựng kế hoạch bán hàng và đề xuất Ban Điều Hành:
• Lập kế hoạch bán hàng hàng năm/ quý/ tháng, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết
quả thực hiện định kỳ.
• Phân bổ chỉ tiêu, kế hoạch (doanh số, KPI, ngân sách) đến từng nhân viên bán hàng.
• Đảm bảo việc truyền đạt thông tin rõ ràng về các chính sách của công ty (giá, khuyến
mãi, chính sách thưởng cho đội ngũ, chính sách khách hàng/ NPP,...)
• Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thuộc khu vực phụ trách
theo định kỳ năm/ quý/ tháng.
2. Thiết lập & duy trì quan hệ với các tổng thầu, chủ đầu tư lớn tại các khu vực phụ trách
3. Quản lý thực thi hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu:
• Thường xuyên theo dõi các báo cáo bán hàng, phân tích số liệu nhằm xác định cơ hội
hoặc đưa ra những kế hoạch hành động hợp lý, chỉ đạo kịp thời cho đội ngũ
• Thực thi hệ thống theo dõi nhằm kiểm tra và đánh giá năng suất, hiệu quả, thành tích
nhân viên
• Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao về doanh số, và KPI… của tất cả các
nhóm bán hàng theo tháng/ quý/ năm
• Đảm bảo đội ngũ thực hiện nghiêm túc các chính sách và các văn bản/ thông báo của
công ty theo từng giai đoạn
4. Quản lý và phát triển khách hàng:
• Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng
• Đảm bảo sự vận hành của hệ thống Nhà Phân Phối/ TBT & DA theo quy định hợp đồng phân
phối
• Thường xuyên có mặt trên thị trường để tìm hiểu và giải quyết các nhu cầu khách hàng
• Tổ chức thực hiện, đề xuất chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi cho hệ thống khách
hàng phụ trách
• Ghi nhận các phản ánh, khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm đồng thời tìm
phương án để xử lý kịp thời.
• Trực tiếp giám sát, kiểm soát thị trường nhằm tránh các hành vi bán phá giá của các nhà phân
phối và đề xuất các phương án khắc phục phù hợp
5. Định hướng và phát triển đội ngũ:
• Định hướng cho nhân viên hiểu về tầm nhìn, mục tiêu và các yêu cầu công việc
• Hướng dẫn những chuẩn mực về hành vi ứng xử và các kỹ năng thực hành cho nhân viên
• Đánh giá năng lực của đội ngũ bán hàng thông qua việc đi thị trường cùng nhân viên và làm
việc trực tiếp
• Đánh giá định kỳ và lên kế hoạch huấn luyện nâng cao năng lực, kỹ năng và thái độ làm việc
đội ngũ
• Hỗ trợ đội ngũ và NPP giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày
6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý bán hàng/ Sales Manager ngành FMCG/ vật liệu xây dựng/ xi măng
• Kỹ năng giao tiếp & đàm phán tốt
• Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý mục tiêu kinh doanh
• Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
• Kỹ năng đào tạo và phát triển đội ngũ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương kinh doanh: theo chính sách công ty
Thưởng tháng 13, thưởng doanh số
Tham gia BHXH, du lịch cùng công ty hàng năm
Tham gia Teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
