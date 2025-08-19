Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

1. Xây dựng kế hoạch bán hàng và đề xuất Ban Điều Hành:

• Lập kế hoạch bán hàng hàng năm/ quý/ tháng, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết

quả thực hiện định kỳ.

• Phân bổ chỉ tiêu, kế hoạch (doanh số, KPI, ngân sách) đến từng nhân viên bán hàng.

• Đảm bảo việc truyền đạt thông tin rõ ràng về các chính sách của công ty (giá, khuyến

mãi, chính sách thưởng cho đội ngũ, chính sách khách hàng/ NPP,...)

• Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thuộc khu vực phụ trách

theo định kỳ năm/ quý/ tháng.

2. Thiết lập & duy trì quan hệ với các tổng thầu, chủ đầu tư lớn tại các khu vực phụ trách

3. Quản lý thực thi hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu:

• Thường xuyên theo dõi các báo cáo bán hàng, phân tích số liệu nhằm xác định cơ hội

hoặc đưa ra những kế hoạch hành động hợp lý, chỉ đạo kịp thời cho đội ngũ

• Thực thi hệ thống theo dõi nhằm kiểm tra và đánh giá năng suất, hiệu quả, thành tích

nhân viên

• Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao về doanh số, và KPI… của tất cả các

nhóm bán hàng theo tháng/ quý/ năm

• Đảm bảo đội ngũ thực hiện nghiêm túc các chính sách và các văn bản/ thông báo của

công ty theo từng giai đoạn

4. Quản lý và phát triển khách hàng:

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng

• Đảm bảo sự vận hành của hệ thống Nhà Phân Phối/ TBT & DA theo quy định hợp đồng phân

phối

• Thường xuyên có mặt trên thị trường để tìm hiểu và giải quyết các nhu cầu khách hàng

• Tổ chức thực hiện, đề xuất chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi cho hệ thống khách

hàng phụ trách

• Ghi nhận các phản ánh, khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm đồng thời tìm

phương án để xử lý kịp thời.

• Trực tiếp giám sát, kiểm soát thị trường nhằm tránh các hành vi bán phá giá của các nhà phân

phối và đề xuất các phương án khắc phục phù hợp

5. Định hướng và phát triển đội ngũ:

• Định hướng cho nhân viên hiểu về tầm nhìn, mục tiêu và các yêu cầu công việc

• Hướng dẫn những chuẩn mực về hành vi ứng xử và các kỹ năng thực hành cho nhân viên

• Đánh giá năng lực của đội ngũ bán hàng thông qua việc đi thị trường cùng nhân viên và làm

việc trực tiếp

• Đánh giá định kỳ và lên kế hoạch huấn luyện nâng cao năng lực, kỹ năng và thái độ làm việc

đội ngũ

• Hỗ trợ đội ngũ và NPP giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày

6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Gì

• Địa điểm làm việc: Mỗi tỉnh tuyển 1 QLKD: Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đăk Nông, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý bán hàng/ Sales Manager ngành FMCG/ vật liệu xây dựng/ xi măng

• Kỹ năng giao tiếp & đàm phán tốt

• Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý mục tiêu kinh doanh

• Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

• Kỹ năng đào tạo và phát triển đội ngũ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10tr -15tr/tháng

Lương kinh doanh: theo chính sách công ty

Thưởng tháng 13, thưởng doanh số

Tham gia BHXH, du lịch cùng công ty hàng năm

Tham gia Teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.