Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mio Mio World
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Mio Mio World

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Mio Mio World

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đức Hoà ...và 2 địa điểm khác, Huyện Thống Nhất

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và phát triển hệ thống phân phối General Trade (GT) tại khu vực được phân công
Đảm bảo doanh số, độ phủ và các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với nhà phân phối và các điểm bán lẻ.
Đề xuất các chính sách thúc đẩy bán hàng phù hợp theo đặc thù từng khu vực.
Thường xuyên đi thị trường, khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình cạnh tranh, trưng bày, tồn kho và hỗ trợ đội ngũ bán hàng.
Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp quản lý.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý các vấn đề về đơn hàng, giao hàng, công nợ, khuyến mãi, v.v.
Các công việc khác do quản lý phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), ưu tiên ngành hàng bánh kẹo.
Có kinh nghiệm phát triển thị trường khu vực tỉnh, hiểu biết địa bàn là một lợi thế lớn.
Kỹ năng quản lý đội nhóm, phân tích thị trường và xây dựng kế hoạch kinh doanh.
Có khả năng đi công tác xa, chịu được áp lực công việc cao.
Trung thực, cầu tiến, có định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Tại Mio Mio World Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận ( lương cơ bản + phụ cấp điện thoại + xăng xe + ăn trưa)
Chế độ lương thưởng hấp dẫn
BHXH/BHYT/BHTN theo luật, bảo hiểm full lương
Ngày phép theo luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mio Mio World

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mio Mio World

Mio Mio World

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 487 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

