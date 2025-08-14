Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

1. Mục tiêu:

Đảm bảo hàng hóa được bán từ Kangaroo vào hệ thống Điện Máy Xanh theo kế hoạch doanh số, cơ cấu sản phẩm và chính sách công ty

Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với bộ phận mua hàng, kế hoạch, kho và tài chính của Điện Máy Xanh

2. Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch Sell in theo tháng/quý/năm dựa trên target và năng lực tiêu thụ

Dự báo nhu cầu nhập hàng dựa trên dữ liệu Sell out, tồn kho hệ thống và mùa vụ

Quản lý doanh số và cơ cấu sản phẩm

Theo dõi doanh số Sell in từng nhóm hàng, model, vùng

Điều chỉnh cơ cấu nhập hàng để tối ưu tồn kho và đảm bảo đủ hàng cho Sell out

Làm việc với Điện Máy Xanh, thương lượng đơn hàng, chính sách nhập hàng, chương trình khuyến mại

Xử lý các vấn đề phát sinh về đơn hàng, giao nhận, tồn kho, bảo hành

Theo dõi hàng hóa và tồn kho, kiểm soát tồn kho hệ thống Điện Máy Xanh, cảnh báo khi hàng tồn vượt định mức hoặc thiếu hàng

Đề xuất giải pháp điều chuyển nội bộ hoặc xả hàng

Báo cáo định kỳ tình hình Sell in, tồn kho, Sell out để đề xuất giải pháp

Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mãi và ảnh hưởng đến Sell in

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, tuổi dưới 40

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí Quản lý kinh doanh cho công ty thuộc hãng điện máy (ứng viên chưa có kinh nghiệm làm việc cho công ty hãng điện máy sẽ không phù hợp với tiêu chí tuyển dụng)

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm bán hàng cho hệ thống Điện Máy Xanh (ngành hàng điện máy), mối quan hệ tốt với bộ phận mua hàng (tiêu chí bắt buộc)

Am hiểu sản phẩm, thị trường và hệ thống phân phối của Điện Máy Xanh

Kỹ năng báo cáo excel tốt, phân tích dữ liệu bán hàng và tồn kho

Tư duy kế hoạch và giải quyết vấn đề nhanh

Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thoải mái, pantry tiện nghi sử dụng

Hưởng các chế độ phúc lợi theo công ty và luật Lao động

Các chế độ ưu việt: sinh nhật, kết hôn, sinh con, hiếu hỉ, ốm đau...

Cung cấp dụng cụ làm việc

Hưởng 12 ngày phép năm

Chương trình khám sức khỏe định kì hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin