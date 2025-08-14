Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

1. Mục tiêu:
Đảm bảo hàng hóa được bán từ Kangaroo vào hệ thống Điện Máy Xanh theo kế hoạch doanh số, cơ cấu sản phẩm và chính sách công ty
Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với bộ phận mua hàng, kế hoạch, kho và tài chính của Điện Máy Xanh
2. Nhiệm vụ:
Lập kế hoạch Sell in theo tháng/quý/năm dựa trên target và năng lực tiêu thụ
Dự báo nhu cầu nhập hàng dựa trên dữ liệu Sell out, tồn kho hệ thống và mùa vụ
Quản lý doanh số và cơ cấu sản phẩm
Theo dõi doanh số Sell in từng nhóm hàng, model, vùng
Điều chỉnh cơ cấu nhập hàng để tối ưu tồn kho và đảm bảo đủ hàng cho Sell out
Làm việc với Điện Máy Xanh, thương lượng đơn hàng, chính sách nhập hàng, chương trình khuyến mại
Xử lý các vấn đề phát sinh về đơn hàng, giao nhận, tồn kho, bảo hành
Theo dõi hàng hóa và tồn kho, kiểm soát tồn kho hệ thống Điện Máy Xanh, cảnh báo khi hàng tồn vượt định mức hoặc thiếu hàng
Đề xuất giải pháp điều chuyển nội bộ hoặc xả hàng
Báo cáo định kỳ tình hình Sell in, tồn kho, Sell out để đề xuất giải pháp
Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mãi và ảnh hưởng đến Sell in

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, tuổi dưới 40
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí Quản lý kinh doanh cho công ty thuộc hãng điện máy (ứng viên chưa có kinh nghiệm làm việc cho công ty hãng điện máy sẽ không phù hợp với tiêu chí tuyển dụng)
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm bán hàng cho hệ thống Điện Máy Xanh (ngành hàng điện máy), mối quan hệ tốt với bộ phận mua hàng (tiêu chí bắt buộc)
Am hiểu sản phẩm, thị trường và hệ thống phân phối của Điện Máy Xanh
Kỹ năng báo cáo excel tốt, phân tích dữ liệu bán hàng và tồn kho
Tư duy kế hoạch và giải quyết vấn đề nhanh

Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thoải mái, pantry tiện nghi sử dụng
Hưởng các chế độ phúc lợi theo công ty và luật Lao động
Các chế độ ưu việt: sinh nhật, kết hôn, sinh con, hiếu hỉ, ốm đau...
Cung cấp dụng cụ làm việc
Hưởng 12 ngày phép năm
Chương trình khám sức khỏe định kì hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12 Quận 10 TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

