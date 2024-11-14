Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng, phát triển và thực hiện các kế hoạch chiến lược phát triển VTM.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng/quý/năm.

- Thiết lập và tăng cường các mối quan hệ và CSKH.

- Lên kế hoạch và tổ chức các cuộc hội thảo, livestream về các dịch vụ của VTM

-Thực hiện khảo sát thị trường, tìm hiểu hoạt động của các đối thủ cạnh tranh và đưa ra các chính sách kinh doanh phù hợp.

- Quản lý điều hành và giám sát công việc của nhân viên kinh doanh

- Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện

- Theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng thường xuyên, CSKH cũ, tìm kiếm mối quan hệ KH mới

- Phối hợp với phòng MKT quản trị nội dung website của Viện thẩm mỹ lên chiến dịch và phương án triển khai hoạt động

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam/nữ tuổi

-Ngoại hình ưa nhìn

-Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành spa, thẩm mỹ viện, làm đẹp, thời trang, dược - mỹ phẩm

-Năng động, linh hoạt và khéo léo trong giao tiếp

-Chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp ăn trưa, gửi xe + thưởng doanh thu

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp.

Tạo dựng mối quan hệ cá nhân với các chủ doanh nghiệp, quản lý, người có tầm ảnh hưởng

Công việc ổn định lâu dài, đóng BHXH và các chế độ khác theo luật lao động.

Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, phép năm, lương tháng 13..., tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

