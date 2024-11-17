Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 395 Nguyễn Chí Thanh, Phường 15,, Quận 5

Tuyển dụng quản lý Spa

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 28 – 40

Ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý

Ứng viên có kinh nghiệm quản lý cơ sở thẩm mỹ viện hoặc Spa với quy mô từ 15 người trở lên.

Kỹ năng quản lý nhân sự, kỹ năng đào tạo nhân sự và phát triển nhóm, tổ chức làm việc hiệu quả theo nhóm;

Quản lý và thúc đẩy doanh số theo chỉ tiêu từ BGĐ đặt ra

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

Làm việc trong môi trường có áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương xứng đang theo năng lực.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật kể từ khi ký chính thức.

Xét tăng lương 1 năm 1 lần, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm.

Thưởng tháng, quý, thưởng nóng, vượt kế hoạch, tết, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình, cơ hội thăng tiến lên quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA

