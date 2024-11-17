Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý Spa Tại CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 395 Nguyễn Chí Thanh, Phường 15,, Quận 5
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ tuổi từ 28 – 40
Ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý
Ứng viên có kinh nghiệm quản lý cơ sở thẩm mỹ viện hoặc Spa với quy mô từ 15 người trở lên.
Kỹ năng quản lý nhân sự, kỹ năng đào tạo nhân sự và phát triển nhóm, tổ chức làm việc hiệu quả theo nhóm;
Quản lý và thúc đẩy doanh số theo chỉ tiêu từ BGĐ đặt ra
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Làm việc trong môi trường có áp lực cao.
Tại CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương xứng đang theo năng lực.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật kể từ khi ký chính thức.
Xét tăng lương 1 năm 1 lần, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm.
Thưởng tháng, quý, thưởng nóng, vượt kế hoạch, tết, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình, cơ hội thăng tiến lên quản lý.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA
