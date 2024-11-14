Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 120 Triệu

CÔNG TY TNHH MOVETECH
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH MOVETECH

Tuyển dụng quản lý Spa

Mức lương
80 - 120 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 77 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 80 - 120 Triệu

Tuyển dụng ứng viên phỏng vấn tại Việt Nam và làm việc tại Philippines
1. Quản lý:
Quản lý thu chi
Quản lý nhân sự tại spa, đảm bảo quy trình phục vụ khách hàng suôn sẻ
2. Điều hành hoạt động Spa hàng ngày:
Giám sát quy trình vận hành bộ phận spa, đảm bảo chất lượng dịch vụ và tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh.
Phân công công việc cho nhân viên cấp dưới và kiểm soát chất lượng công việc.
Đảm bảo cơ sở vật chất luôn trong tình trạng đầy đủ, ổn định, tuân thủ pháp luật liên quan tới hoạt động của cơ sở.
3. Kinh doanh và chăm sóc khách hàng:
Xử lý hiệu quả các phàn nàn, sự cố phát sinh trong quá trình phục vụ khách theo phân cấp thẩm quyền giải quyết
Phối hợp với bộ phận Sales & Marketing lập kế hoạch và triển khai quảng bá các sản phẩm - dịch vụ đặc trưng của Spa, các chương trình khuyến mãi nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ
Khảo sát - tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nắm bắt nhu cầu - thị hiếu và đánh giá của khách về chất lượng dịch vụ để có sự thay đổi, điều chỉnh kịp thời
4. Công việc hành chính:
Lập báo cáo doanh thu hàng ngày và báo cáo sử dụng hàng tháng.
Đề xuất bổ sung và hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn chi tiết.
5. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 80 - 120 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Tiếng Anh: Tốt – (đặc biệt giao tiếp)
Giới tính NỮ, ngoài hình ưa nhìn.
Khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt
Có kỹ năng xử lý tình huống tốt
Biết cơ bản về ngành thẩm mỹ là lợi thế. Chăm chỉ học kiến thức mới nếu bạn chưa có kiến thức
Nhanh chiến, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc
Ưu tiên chưa có gia đình

Tại CÔNG TY TNHH MOVETECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 50.000.000/tháng + thưởng theo doanh số
(up to 80.000.000 - 120.000.000 tùy năng lực)
Công ty hỗ trợ toàn bộ chi phí làm thủ tục, giấy tờ, working visa, chi phí nhà ở
Công ty hỗ trợ vé máy bay khứ hồi về Việt Nam-
Có 14 ngày nghỉ phép/ năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến
Được thử sức ở nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOVETECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MOVETECH

CÔNG TY TNHH MOVETECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, số 77 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất