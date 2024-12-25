Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa Công ty CP Giếng Tiên Mường Động làm việc tại Hòa Bình thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - Hoà Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành và giám sát các dịch vụ tại khu tắm khoáng nóng, xông hơi và mát xa.

Kiểm soát chất lượng công việc, định mức tiêu hao nguyên vật liệu.

Nghiên cứu thử nghiệm và phát triển sản phẩm mới.

Kinh doanh và chăm sóc khách hàng

Tuyển dụng và đào tạo nhân viên

Có kinh nghiệm quản lý vận hành khu Onsen là một lợi thế

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan.

Ngoại hình khá, nhanh nhẹn.

Giao tiếp tốt Tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty CP Giếng Tiên Mường Động Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo kinh nghiệm và hiệu quả công việc từ 20 triệu +++

Chính sách đãi ngộ: Mức lương cạnh tranh trên địa bàn và thỏa thuận theo năng lực của ứng viên

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT,BHTN.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

