Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa Công ty CP Giếng Tiên Mường Động làm việc tại Hòa Bình thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty CP Giếng Tiên Mường Động
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công ty CP Giếng Tiên Mường Động

Tuyển dụng quản lý Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý Spa Tại Công ty CP Giếng Tiên Mường Động

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình:

- Hoà Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành và giám sát các dịch vụ tại khu tắm khoáng nóng, xông hơi và mát xa.
Kiểm soát chất lượng công việc, định mức tiêu hao nguyên vật liệu.
Nghiên cứu thử nghiệm và phát triển sản phẩm mới.
Kinh doanh và chăm sóc khách hàng
Tuyển dụng và đào tạo nhân viên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý vận hành khu Onsen là một lợi thế
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan.
Ngoại hình khá, nhanh nhẹn.
Giao tiếp tốt Tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty CP Giếng Tiên Mường Động Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo kinh nghiệm và hiệu quả công việc từ 20 triệu +++
Chính sách đãi ngộ: Mức lương cạnh tranh trên địa bàn và thỏa thuận theo năng lực của ứng viên
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT,BHTN.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giếng Tiên Mường Động

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giếng Tiên Mường Động

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Xóm Cốc, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hoà Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

