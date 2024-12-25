Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa Công ty CP Giếng Tiên Mường Động làm việc tại Hòa Bình thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý Spa Tại Công ty CP Giếng Tiên Mường Động
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hòa Bình:
- Hoà Bình, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành và giám sát các dịch vụ tại khu tắm khoáng nóng, xông hơi và mát xa.
Kiểm soát chất lượng công việc, định mức tiêu hao nguyên vật liệu.
Nghiên cứu thử nghiệm và phát triển sản phẩm mới.
Kinh doanh và chăm sóc khách hàng
Tuyển dụng và đào tạo nhân viên
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản lý vận hành khu Onsen là một lợi thế
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan.
Ngoại hình khá, nhanh nhẹn.
Giao tiếp tốt Tiếng Anh là một lợi thế.
Tại Công ty CP Giếng Tiên Mường Động Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo kinh nghiệm và hiệu quả công việc từ 20 triệu +++
Chính sách đãi ngộ: Mức lương cạnh tranh trên địa bàn và thỏa thuận theo năng lực của ứng viên
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT,BHTN.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giếng Tiên Mường Động
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
