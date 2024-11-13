Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Phát triển mạng lưới sàn liên kết bán giỏ hàng của Cen

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới sàn liên kết.

Tìm hiểu kĩ các dự án công ty đang triển khai và phổ biến đến tòan bộ các sàn liên kết mình đang quản lý.

Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo và hiểu rõ quy trình khi làm việc với các sàn liên kết.

Triển khai các dự án mà công ty đang phân phối

Tổ chức đào tạo và triển khai các dự án mà công ty đang phân phối xuống các sàn liên kết.

Hỗ trợ và giám sát khả năng bán hàng của các sàn liên kết do mình quản lý.

Đảm bảo hòan thành đủ chỉ tiêu doanh số được giao.

Nhiệm vụ khác

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Tuân thủ các quy định của công ty.

Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất Động Sản trở lên và có kinh nghiệm bán các sản phẩm của Vinhomes.

Có kinh nghiệm quản lý, đường lối kinh doanh rõ ràng.

Hiểu biết về kinh doanh Bất Động Sản

Kỹ năng quản lý ,đào tạo và phát triển đội ngũ

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông.

Kỹ năng xử lý tình huống phát sinh.

Có trách nhiệm

Nhiệt tình, năng động, không ngại khó khăn

Thu nhập không giới hạn

Được khám sức khỏe định kỳ, du lịch, teambuilding,...

Được hòa vào văn hóa" Ăn chơi nhảy múa" của "Gia đình Cen" sau những giờ làm việc căng thẳng để kết nối mọi người gần với nhau hơn.

Thưởng dành cho các cá nhân, tập thể kinh doanh xuất sắc được xét 06 tháng 1 lần.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Tập đoàn.

Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty.

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành.

Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI.

Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.

