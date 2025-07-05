Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 6, Tân Trào, Phường Tân Phú, Q7, Quận 7, Quận 7

Xác định khách hàng tiềm năng được công ty phân phối, bao gồm các công ty, thương hiệu hoặc cá nhân cần dịch vụ quảng cáo và tiếp thị trực tuyến.

Trực tiếp tiếp đón khách hàng Trung Quốc đến thăm công ty.

Tạo và quản lý các chiến lược tiếp cận khách hàng.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan trong agency để xây dựng các đề xuất, báo giá và chiến lược marketing phù hợp cho khách hàng Trung Quốc.

Tìm kiếm, tiếp cận và duy trì mối quan hệ với khách hàng thông qua các kênh trực tuyến và các nền tảng truyền thông xã hội khác.

Thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và tăng trưởng doanh thu, đồng thời hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Báo cáo kết quả công việc và tiến độ dự án với khách hàng và quản lý.

Các yêu cầu khác theo sự phân công cấp trên trực tiếp.

Thời gian làm việc: T2 - Sáng T7.

Lương: Lương cơ bản + %Hoa hồng.

Tiếng Trung giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với đối tác và khách hàng sử dụng tiếng Trung.

Yêu thích và có hiểu biết về lĩnh vực tiếp thị, thương hiệu và truyền thông.

Linh hoạt, nhạy bén trong công việc, có khả năng đàm phán và thuyết phục hiệu quả.

Nhiệt tình, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, phát triển thị trường hoặc quản lý thương hiệu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm.

Có khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch và triển khai thực tế để đạt được mục tiêu doanh số.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt, có thể tổ chức, phân công công việc và đào tạo nhân sự trong bộ phận.

Thành thạo Email, trang web, tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint…), có khả năng sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để hỗ trợ công việc quản lý.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop cung cấp cho công việc

Chế độ bảo hiểm theo quy định hiện hành

Du Lịch

Chế độ thưởng lễ tết

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo chuyên môn

Tăng lương mỗi năm 1 lần hoặc xét theo cống hiến

