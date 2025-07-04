Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần PayPay làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Backend Developer

Phát triển, tối ưu và bảo trì các ứng dụng web sử dụng PHP & MySQL.

Thiết kế và xây dựng kiến trúc hệ thống hiệu suất cao, có khả năng mở rộng.

Phối hợp với các team khác (Frontend, DevOps, QA) để triển khai dự án.

Tối ưu truy vấn database, đảm bảo hiệu suất và bảo mật hệ thống.

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới để cải thiện chất lượng sản phẩm. …

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với PHP (Laravel/Symfony/CodeIgniter/Yii2 hoặc thuần PHP) và MySQL.

Có kinh nghiệm tham gia các dự án thực tế, từ giai đoạn phân tích đến triển khai.

Đã từng xây dựng hoặc tham gia phát triển hệ thống lớn, ứng dụng high-performance.

Kỹ năng chuyên môn: Thành thạo PHP, MySQL, RESTful API.

Hiểu biết về database optimization, indexing, caching (Redis/Memcached).

Có kiến thức về microservices, hệ thống phân tán là một lợi thế.

Quen thuộc với Docker, Git, CI/CD.

Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và làm việc độc lập. Ưu tiên: Làm việc thành thạo với framework Yii2 là 1 lợi thế.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh theo đúng năng lực.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí team leader, quản lý.

Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới, làm việc trong môi trường startup/công nghệ năng động

Ghi nhận thành tích, tăng lương và thưởng kịp thời.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép theo quy định

Thưởng Lễ Tết, 30/4; 1/ 5; 2/9…. (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty)

Sinh nhật, ốm đau, sinh con, ma chay, hiếu hỉ theo mức quy định của Công ty.

Teambuilding, nghỉ mát….. (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty)

Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn…

Cách Thức Ứng Tuyển

