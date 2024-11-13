Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Nam Định

Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Nam Định

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nam Định: N3, Khu công nghiệp Hoà Xá, TP. Nam Định, Nam Định, TP Nam Định

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý toàn bộ các hoạt động của phòng Quản lý Chất lượng, bao gồm Đảm bảo Chất lượng (QA), Kiểm soát Chất lượng (QC) và Phân tích - Cải tiến chất lượng
- Xây dựng và cải tiến các quy trình chất lượng, chính sách và tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động sản xuất và sản phẩm đầu ra.
- Đào tạo và phát triển đội ngũ QA/QC, hướng dẫn về các tiêu chuẩn, quy trình và kiểm soát chất lượng.
- Giám sát các hoạt động kiểm tra chất lượng từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm, đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời các lỗi.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan (Sản xuất, R&D, Kỹ thuật) để khắc phục sự cố về chất lượng và thực hiện các biện pháp cải tiến.
- Đánh giá hiệu quả chất lượng và lập báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc, cung cấp thông tin về các vấn đề chất lượng và đề xuất giải pháp cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản lý Chất lượng, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Hoá học, hoặc các ngành liên quan.
- Trình độ
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực quản lý chất lượng, trong đó 3 năm ở vị trí quản lý; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành thực phẩm hoặc đồ uống.
- Kinh nghiệm
- Chứng chỉ: Có chứng chỉ ISO 9001, HACCP, GMP là một lợi thế.
- Chứng chỉ
- Kỹ năng:
- Kỹ năng
+ Hiểu biết sâu sắc về các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 22000, HACCP.
+ Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, và quản lý dự án.
+ Khả năng lãnh đạo, tổ chức và phối hợp tốt với các phòng ban.
- Phẩm chất cá nhân: Cẩn thận, chi tiết, trách nhiệm cao, khả năng thích nghi linh hoạt.
- Phẩm chất cá nhân
- Yêu cầu khác: Thành thạo MS Office và công cụ quản lý chất lượng.
- Yêu cầu khác

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, phụ cấp ăn trưa
- Thưởng lễ, Tết theo quy định công ty.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Luật Lao động.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và cơ hội thăng tiến.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Lựu Phố, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

