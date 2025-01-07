Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 5 - 20 Triệu

Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 5 - 20 Triệu

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life

Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Số 725 đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

- Số 26 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Huyện Di Linh

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

1. Mục tiêu công việc:
Đạt và vượt chỉ tiêu bán hàng qua việc tư vấn giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo hướng dẫn và quy định của MB Ageas Life
2. Nhiệm vụ chính:
Đảm bảo cán bộ ngân hàng hiểu rõ dịch vụ của kênh bán hàng qua ngân hàng do MB Ageas Life cung cấp và xác định được khách hàng tiềm năng để giới thiệu cho MB Ageas Life tư vấn thông qua đào tao và kèm cặp hỗ trợ
Làm việc với khách hàng do cán bộ ngân hàng giới thiệu để tìm hiểu nhu cầu và khả năng tài chính và tư vấn giải pháp tài chính từ MB Ageas Life phù hợp cho khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu.
Thực hiện các quy trình bán hàng có liên quan đến khách hàng của ngân hàng đối tác; thực hiện quy trình bán hàng kết nối với khách hàng của ngân hàng đối tác; tạo ra các yêu cầu ban đầu, theo dõi các lượt giới thiệu từ ngân hàng đối tác, tạo ra các giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm và tạo các lượt giới thiệu cho khách hàng mới cho ngân hàng và MB Ageas Life
Sắp xếp các cuộc họp với khách hàng hiện tại, ít nhất mỗi năm một lần, nhân dịp ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm, v.v., để xem xét tình hình và nhu cầu tài chính của họ.
Đảm bảo rằng tất cả khách hàng và nhân viên của ngân hàng có những kỳ vọng phù hợp về dịch vụ từ MB Ageas Life và hài lòng với công ty
Đảm bảo rằng bất kỳ và tất cả các yêu cầu tuân thủ từ nội bộ và các bên liên quan đều được hiểu và thực hiện
Có nhận thức chung về thị trường tài chính tại Việt Nam, bao gồm các sản phẩm và đối thủ cạnh tranh và có thể sử dụng kiến thức này để trả lời các câu hỏi từ khách hàng và nhân viên ngân hàng

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng/Đại học
Ngoại hình: Khá, ưa nhìn
Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực sales Ngân hàng/Tài chính/Bảo hiểm (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Bancassurance)
Tác phong: Chuyên nghiệp, nhanh nhẹn
Kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán và chăm sóc khách hàng tốt

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life Thì Được Hưởng Những Gì

Ký kết Hợp đồng Lao động với MB Ageas Life
Lương cứng và phụ cấp cố định không phụ thuộc KPI doanh số
Thưởng hoa hồng theo tháng, quý, năm kèm thưởng gắn bó năm. Thu nhập từ 15-20 triệu đồng/tháng.
Thu nhập từ 15-20 triệu đồng/tháng
Gói Bảo hiểm toàn diện ( BHYT, BHXH, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm Sức khỏe)
Nhận được hỗ trợ tối đa từ công ty & ngân hàng MB
Chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp
Lộ trình thăng tiến sau 3-6 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hội sở MB - 21 Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

