Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life

Tư vấn bảo hiểm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Nhà Bè Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Quận 4, Hồ Chí Minh

- Bình Thạnh Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Phú Nhuận Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Tân Bình Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mục tiêu công việc:
Đạt và vượt chỉ tiêu bán hàng qua việc tư vấn giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo hướng dẫn và quy định của MB Ageas Life
Nhiệm vụ chính:
Đảm bảo cán bộ ngân hàng hiểu rõ dịch vụ của kênh bán hàng qua ngân hàng do MB Ageas Life cung cấp và xác định được khách hàng tiềm năng để giới thiệu cho MB Ageas Life tư vấn thông qua đào tao và kèm cặp hỗ trợ
Làm việc với khách hàng do cán bộ ngân hàng giới thiệu để tìm hiểu nhu cầu và khả năng tài chính và tư vấn giải pháp tài chính từ MB Ageas Life phù hợp cho khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu.
Thực hiện các quy trình bán hàng có liên quan đến khách hàng của ngân hàng đối tác; thực hiện quy trình bán hàng kết nối với khách hàng của ngân hàng đối tác; tạo ra các yêu cầu ban đầu, theo dõi các lượt giới thiệu từ ngân hàng đối tác, tạo ra các giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm và tạo các lượt giới thiệu cho khách hàng mới cho ngân hàng và MB Ageas Life
Sắp xếp các cuộc họp với khách hàng hiện tại, ít nhất mỗi năm một lần, nhân dịp ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm, v.v., để xem xét tình hình và nhu cầu tài chính của họ.
Đảm bảo rằng tất cả khách hàng và nhân viên của ngân hàng có những kỳ vọng phù hợp về dịch vụ từ MB Ageas Life và hài lòng với công ty
Đảm bảo rằng bất kỳ và tất cả các yêu cầu tuân thủ từ nội bộ và các bên liên quan đều được hiểu và thực hiện
Có nhận thức chung về thị trường tài chính tại Việt Nam, bao gồm các sản phẩm và đối thủ cạnh tranh và có thể sử dụng kiến thức này để trả lời các câu hỏi từ khách hàng và nhân viên ngân hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng/Đại học
Ngoại hình: Khá, ưa nhìn
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực sales Ngân hàng/Tài chính/Bảo hiểm (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Bancassurance)
Tác phong: Chuyên nghiệp, nhanh nhẹn
Kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán và chăm sóc khách hàng tốt

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life Thì Được Hưởng Những Gì

Ký kết Hợp đồng Lao động với MB Ageas Life
Lương & Phụ cấp Cố định không phụ thuộc doanh số
Thưởng hoa hồng theo tháng, năm, thưởng gắn bó năm
Gói Bảo hiểm toàn diện (BHYT, BHXH, Bảo hiểm Sức khỏe)
Nhận hỗ trợ tối đa từ công ty & ngân hàng đối tác
Chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp
Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 3-6 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hội sở MB - 21 Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-bao-hiem-thu-nhap-10-15-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job355710
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 29/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 28/06/2025
Lào Cai Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Lào Cai Phú Thọ Yên Bái Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 07/06/2025
An Giang Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 29/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 28/06/2025
Lào Cai Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Lào Cai Phú Thọ Yên Bái Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 07/06/2025
An Giang Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH BHNT AIA Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 45 Triệu Công ty TNHH BHNT AIA Việt Nam
16 - 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN PHÁT CƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN PHÁT CƯỜNG THỊNH
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM TẠI TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM TẠI TP.HCM
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM TẠI TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM TẠI TP.HCM
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 60 Triệu JobsGO Recruit
20 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Bảo Việt Life Pro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu Bảo Việt Life Pro
5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu JobsGO Recruit
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu JobsGO Recruit
16 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu JobsGO Recruit
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
4 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Bảo Việt Life Pro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 45 Triệu Bảo Việt Life Pro
8 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Nous By Sunlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Nous By Sunlife
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Team AIA Exchange) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Team AIA Exchange)
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
5 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH BHTN Sun Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu Công Ty TNHH BHTN Sun Life Việt Nam
16 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam
23 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 21 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
11 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Chailease International Leasing Co., Ltd. (Head Office) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chailease International Leasing Co., Ltd. (Head Office)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty Cổ Phần Bellsystem24 Việt Nam (HO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Bellsystem24 Việt Nam (HO)
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm