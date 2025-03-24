Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Quảng Bình thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Quảng Bình thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Bình:

- Quảng Bình

- Lâm Đồng

- Quảng Nam

- Eakar, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với đối tác ngân hàng
- Phối hợp với các cán bộ ngân hàng để đạt được chỉ tiêu kinh doanh chung của Chi nhánh/PGD
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng, đảm bảo khách hàng nắm rõ sản phẩm/dịch vụ của công ty FWD.
- Làm việc tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng.
- Thực hiện các báo cáo kinh doanh gửi cho cấp quản lý.
Cơ hội của bạn:
- Được làm việc và phát triển trong kênh Bancassurance năng động và chuyên nghiệp nhất với đối tác Ngân hàng lớn, uy tín hàng đầu tại Việt Nam
- Phát triển kỹ năng nghể nghiệp trong ngành dịch vụ Tài chính;
- Được làm việc, tương tác, cung cấp dịch vụ tư vấn sản phẩm Bảo hiểm tới Khách hàng, phối hợp với các cán bộ Ngân hàng để cùng chăm sóc khách hàng khi sử dụng dịch vụ.
- Phát triển các kỹ năng cho bản thân và nghề nghiệp.
Địa điểm làm việc:
- Quảng Bình: Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Trạch
- Lâm Đồng: Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đà Lạt
- Quảng Nam: TX. Điện Bàn, H. Thăng Bình, H. Núi Thành, TP. Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu
- ĐakLak

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi 22 - 35, tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Yêu thích công việc kinh doanh và có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm sales. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo Hiểm, Tài Chính, Ngân hàng
- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán
- Có kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng
- Có khả năng xây dựng mối quan hệ
- Chịu được áp lực, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần học hỏi và trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 triệu - 12 triệu/1 tháng
- Thưởng kinh doanh hàng tháng, quý, năm
- Gói chăm sóc sức khoẻ hàng năm, hỗ trợ tiền điện thoại hàng tháng, hỗ trợ chi phí thai sản
- Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp
- Chương trình phát triển nguồn nhân tài cùng cơ hội thăng tiến nội bộ
- Được làm việc với đối tác lớn, uy tín

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

