Công việc Tư vấn bảo hiểm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tư vấn bảo hiểm ngày càng tăng cao do con người ý thức tầm quan trọng của sức khỏe, tài chính và sự an toàn dài hạn. Đây là cơ hội tốt cho các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực này đồng thời muốn cải thiện tình hình tài chính và mong muốn công việc tự chủ thời gian. Mức lương mà các nhà tuyển dụng đưa ra cho ứng viên dao động từ 8,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm tư vấn bảo hiểm

Việc làm tư vấn bảo hiểm là những người sẽ chịu trách nhiệm việc trao đổi, làm việc với khách hàng nhằm ký kết hợp đồng về dịch vụ bảo hiểm cho cá nhân, doanh nghiệp, mang lại những quyền lợi nhất định đến với khách hàng thông qua những gói sản phẩm.

Tư vấn viên bảo hiểm giữ vai trò rất quan trọng vì những người này sẽ giữ vị trí trung gian giữa người mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm, thông qua việc ký kết các gói bảo hiểm, chăm sóc, hỗ trợ và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Tư vấn viên là những người có thể giải đáp các câu hỏi, thắc mắc về những điều khoản, quyền lợi trong hợp đồng của khách hàng cũng như vấn đề hỗ trợ sau này. Về phần công ty bảo hiểm, tư vấn viên là những người trực tiếp mang hợp đồng, doanh thu về cho công ty.

Theo thống kê, Việt Nam hiện nay có 16 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, 8 công ty bảo hiểm nhân thọ, 7 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hoạt động với trên 100 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và 500 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Điều này chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ của ngành, tạo cơ hội việc làm cho các ứng viên tư vấn bảo hiểm.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tư vấn bảo hiểm tăng cao nhiều năm nay

Trên các trang web tuyển dụng hiện nay, có tới hàng trăm tin tìm kiếm nhân sự về lĩnh vực tư vấn bảo hiểm mỗi ngày. Điều đó càng chứng tỏ nhu cầu tìm kiếm các ứng viên cho vị trí này tăng cao. Các doanh nghiệp luôn mong muốn tuyển được nhân viên tư vấn có kinh nghiệm và kỹ năng với mức lương khá hấp dẫn cùng chế độ đãi ngộ, hoa hồng và doanh số cao.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tư vấn bảo hiểm

Việc làm tư vấn bảo hiểm được đánh giá là một trong những nghề có thu nhập vô cùng hấp dẫn hiện nay. Ngoài mức lương cơ bản, các tư vấn viên còn được hưởng các khoản hoa hồng sau khi ký kết được hợp đồng với khách hàng. Vì vậy, nếu bạn càng có nhiều hợp đồng, thu nhập của bạn sẽ càng cao. Chi tiết dưới đây:

Vị trí công việc Mức lương dao động

(VNĐ/tháng) Tư vấn viên bảo hiểm 8,000,000 - 15,000,000 Nhân viên chăm sóc khách hàng 8,000,000 - 13,000,000 Chuyên viên phân tích rủi ro 10,000,000 - 17,000,000 Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ 10,000,000 - 15,000,000 Quản lý kênh phân phối 15,000,000 - 25,000,000

3. Mô tả công việc cho việc làm tư vấn bảo hiểm

Ngành bảo hiểm có tính đặc thù riêng nên công việc của một nhân viên tư vấn bảo hiểm chủ yếu là tìm kiếm khách hàng, tạo niềm tin, thuyết phục, tư vấn sản phẩm bảo hiểm sao cho phù hợp với nhu cầu của khách. Chi tiết dưới đây:

Tư vấn, giải thích các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng

Một nhân viên tư vấn bảo hiểm luôn được đào tạo, tham gia vào các lớp học kiến thức, các kỹ năng cần thiết liên quan đến sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm mà công ty đang kinh doanh. Họ cần nắm rõ về sản phẩm, dịch vụ sau đó giới thiệu, tư vấn đến khách hàng.

Nhân viên tư vấn bảo hiểm sẽ giải đáp các thắc mắc, câu hỏi của khách hàng về sản phẩm và những điều họ quan tâm. Bạn cũng là người xử lý, giải quyết những phản hồi, khiếu nại từ khách hàng có liên quan đến sản phẩm mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp. Vai trò của việc tư vấn rất quan trọng vì nó quyết định phần lớn kết quả khách hàng có đồng ý ký kết hợp đồng hay không.

Phân tích nhu cầu bảo hiểm, xây dựng niềm tin của khách hàng

Trước khi tư vấn, nhân viên cần tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tìm hiểu và phân tích thật kỹ về nhu cầu, mong muốn của những người này với các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm. Từ đó, bạn sẽ đưa ra đề xuất phù hợp, gửi lên cấp trên điều chỉnh nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

Bảo hiểm là sản phẩm, dịch vụ vô hình. Do đó, việc thuyết phục được khách hàng mua là điều không hề dễ dàng. Các tư vấn viên cần làm sao xây dựng được niềm tin, thuyết phục khách và tạo dựng uy tín cho doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với một tư vấn viên bảo hiểm.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình ký kết hợp đồng

Sau khi đã thuyết phục khách hàng ký hợp đồng thành công, tư vấn viên bảo hiểm cần hỗ trợ toàn bộ quá trình ký kết. Bạn cũng phải giải thích rõ quyền lợi, điều khoản loại trừ, thời gian chờ, mức phí phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Các tư vấn viên cũng cần hướng khách hàng kê khai thông tin cá nhân và tình trạng sức khỏe một cách trung thực, đầy đủ để tránh các rủi ro phát sinh khi yêu cầu chi trả sau này. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, nhân viên cần kiểm tra kỹ lưỡng trước khi gửi lên hệ thống. Khi hợp đồng được phát hành, bạn sẽ hỗ trợ khách hàng tiếp cận các thông tin như cách tra cứu hợp đồng, đóng phí định kỳ, quyền hủy hợp đồng.

Theo dõi và quản lý hồ sơ khách hàng

Nhân viên tư vấn bảo hiểm cần lưu trữ đầy đủ thông tin của khách hàng bao gồm như hợp đồng bảo hiểm đã ký, lịch sử thanh toán phí, tình trạng sức khỏe, quyền lợi đã sử dụng, các lần yêu cầu bồi thường. Nếu quản lý tốt hồ sơ của khách hàng, bạn không chỉ giúp tiết kiệm thời gian khi cần tra cứu, tạo nền tảng chuyên nghiệp, mà độ tin cậy của doanh nghiệp bảo hiểm trong mắt khách hàng cũng được nâng cao.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm tư vấn bảo hiểm

Trước sự phát triển của kinh tế - xã hội, ngành bảo hiểm hiện không ngừng tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm tài sản, xe ô tô… Đây cơ hội việc làm cho những người có kinh nghiệm, trình độ và kỹ năng trong lĩnh vực này. Tìm hiểu chi tiết một số vị trí việc làm tư vấn bảo hiểm dưới đây:

Có nhiều vị trí công việc việc làm bảo hiểm mà bạn có thể làm

4.1. Tư vấn viên bảo hiểm

Tư vấn viên bảo hiểm là những người có nhiệm vụ giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn những sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính và mục tiêu cá nhân của họ.

Yêu cầu công việc:

Cung cấp thông tin rõ ràng về quyền lợi, điều khoản, phí và thời hạn hợp đồng.

Hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ, kê khai thông tin.

Theo dõi xuyên suốt quá trình tham gia bảo hiểm.

Đồng hành cùng khách hàng trong việc nhắc đóng phí, giải đáp thắc mắc

Hỗ trợ yêu cầu quyền lợi hoặc điều chỉnh thông tin khi cần thiết.

4.2. Chuyên viên phân tích rủi ro

Chuyên viên phân tích rủi ro bảo hiểm là những người có nhiệm vụ đánh giá, phân tích,đo lường các rủi ro liên quan đến khách hàng hoặc các sản phẩm bảo hiểm trước khi công ty đưa ra quyết định cuối cùng chấp thuận, xác định mức phí hoặc thiết kế sản phẩm sao cho phù hợp.

Yêu cầu công việc:

Xem xét hồ sơ khách hàng bao gồm sức khỏe, nghề nghiệp, lịch sử bệnh lý, tài chính…

Sử dụng công cụ, mô hình định lượng xác định xác suất xảy ra rủi ro, mức độ thiệt hại.

Xây dựng chính sách bảo hiểm, thiết kế sản phẩm, hiệu quả tài chính.

Hỗ trợ trong quá trình xét duyệt yêu cầu bồi thường.

4.3. Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hiểm là những người phụ trách việc hỗ trợ, giải đáp, duy trì mối quan hệ với khách hàng trong suốt quá trình họ tham gia bảo hiểm, từ lúc tìm hiểu cho đến sau khi hợp đồng được ký kết và trong thời gian bảo hiểm còn hiệu lực.

Yêu cầu công việc:

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu thông tin từ khách hàng.

Tra cứu hợp đồng, hướng dẫn đóng phí, thay đổi thông tin cá nhân.

Tư vấn quyền lợi bảo hiểm hoặc hỗ trợ khách hàng làm hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Nhắc khách hàng về lịch đóng phí định kỳ.

Thông báo các quyền lợi mới, chương trình ưu đãi.

4.4. Quản lý kênh phân phối

Quản lý kênh phân phối bảo hiểm là những người chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và phát triển những kênh bán hàng của công ty bảo hiểm, nhằm đảm bảo sản phẩm bảo hiểm tiếp cận đúng với đối tượng khách hàng và đạt được mục tiêu doanh số.

Yêu cầu công việc:

Lập kế hoạch phát triển kênh bán hàng.

Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ và giám sát đội ngũ tư vấn viên.

Phối hợp với bộ phận tiếp thị xây dựng thúc đẩy doanh số, các chính sách hoa hồng, công cụ hỗ trợ bán hàng.

4.5. Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ

Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ là những người có nhiệm vụ giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sao cho phù hợp với nhu cầu tài chính, kế hoạch tương lai, khả năng chi trả của khách hàng.

Yêu cầu công việc:

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Lắng nghe, phân tích nhu cầu tài chính của khách hàng, đề xuất giải pháp.

Hoàn tất hồ sơ, kê khai thông tin, theo dõi quá trình xét duyệt hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi ký hợp đồng.

Hỗ trợ đóng phí, cập nhật thông tin, xử lý các yêu cầu nếu xảy ra rủi ro.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm tư vấn bảo hiểm

Việc làm tư vấn bảo hiểm hiện đang có nhiều tiềm năng phát triển nhưng nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, nơi người dân quan tâm đến sức khỏe và bảo vệ bản thân. Dưới đây là chi tiết:

5.1. Tuyển dụng việc làm tư vấn bảo hiểm tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những thị trường bảo hiểm lớn nhất cả nước, với sự có mặt của nhiều công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế ví dụ như Prudential, Manulife, Dai-ichi Life, AIA, Chubb Life, Bảo Việt… Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm tư vấn viên bảo hiểm tại Hà Nội luôn duy trì ở mức cao.

Với mức lương dao động từ 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng, các công ty mong muốn có thể tuyển được các ứng viên có nhiều kinh nghiệm, mang lại tệp khách hàng lớn, giúp đảm bảo doanh thu hàng tháng, quý, năm của doanh nghiệp.

Các thành phố lớn có nhu cầu tuyển dụng việc làm bảo hiểm cao

5.2. Tuyển dụng việc làm tư vấn bảo hiểm tại Hồ Chí Minh

TP. HCM là trung tâm tài chính và dân cư lớn của Việt Nam, nơi tập trung hầu hết các công ty bảo hiểm hàng đầu ví dụ như: Prudential, Manulife, AIA, Dai-ichi Life, Chubb Life, FWD, Generali… Hầu hết các doanh nghiệp này đều có chi nhánh, văn phòng tổng đại lý ở đây. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm tư vấn bảo hiểm tại TP. HCM luôn ở mức cao từ nhiều năm nay.

Các doanh nghiệp sẵn sàng chi ra mức lương khá tốt cho các ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng trong tư vấn bảo hiểm, dao động từ 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng. Ngoài ra, chế độ đãi ngộ, hoa hồng và doanh số đối với các ứng viên xuất sắc cũng được nhiều doanh nghiệp đề xuất nhằm thúc đẩy nhân viên tìm kiếm khách hàng và ký kết được nhiều hợp đồng hơn.

5.3. Tuyển dụng việc làm tư vấn bảo hiểm tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là đô thị lớn với thu nhập dân cư ở mức ổn định. Đây cũng là nơi có nhận thức về bảo hiểm ngày càng tăng. Nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh, tổng đại lý của các công ty bảo hiểm lớn như Manulife, AIA, Prudential, Dai-ichi Life, FWD, Bảo Việt, Chubb Life… đều xuất hiện ở đây. Do đó, cơ hội tìm kiếm việc làm tư vấn bảo hiểm tại Đà Nẵng cũng khá cao.

Ngoài mức lương cứng từ 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ/tháng, các doanh nghiệp bảo hiểm tại Đà Nẵng sẽ có chế độ thưởng doanh số, phần trăm hoa hồng cho những ứng viên hoàn thành xuất sắc KPI đã đề ra. Do đó, thu nhập của các ứng viên tư vấn bảo hiểm tại đây thường dao động từ 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ/tháng.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm tư vấn bảo hiểm

Việc làm tư vấn bảo hiểm là công việc không hề dễ dàng vì bạn phải có kiến thức về sản phẩm bảo hiểm, tạo niềm tin cho khách hàng. Các nhà tuyển dụng luôn có những yêu cầu đặc biệt dành cho các ứng viên muốn xin vào vị trí này. Tìm hiểu chi tiết dưới đây:

Kiến thức về các sản phẩm bảo hiểm

Một số nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu các ứng viên tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, ưu tiên một số bạn học chuyên ngành liên quan đến bảo hiểm, tài chính - ngân hàng, thậm chí am hiểu về lĩnh vực kinh doanh. Ngoài ra, ứng viên cần có kiến thức về lĩnh vực bảo hiểm, biết các chính sách, lợi ích của bảo hiểm đối với con người.

Khi khách hàng biết được bạn có khả năng nắm bắt các sản phẩm của công ty, họ sẽ lựa chọn, chấp nhận các sản phẩm đáng đồng tiền bỏ ra theo đúng nhu cầu tích luỹ, nhu cầu bảo hiểm theo sản phẩm hay chỉ để gửi vào nơi đáng tin cậy.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục

Kỹ năng giao tiếp là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng nhất đối với công việc của một nhân viên tư vấn bảo hiểm. Những tư vấn viên sẽ cần thường xuyên làm việc, trao đổi đàm phán, thuyết phục khách hàng để họ ký kết hợp đồng. Đây được xem là vũ khí lợi hại giúp nhân viên có thể làm việc hiệu quả và đạt được thỏa thuận. Một nhân viên tư vấn cùng cần có khả năng hiểu tâm lý khách hàng, giải thích và mang lại cho khách những sản phẩm, dịch vụ tốt, phù hợp với nhu cầu.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Các nhân viên tư vấn bảo hiểm trong quá trình làm việc sẽ không thể tránh khỏi các vấn đề, tình huống phát sinh, các phản hồi hay khiếu nại từ khách hàng. Vì vậy, bạn cần có khả năng phân tích, xử lý giải quyết vấn đề nhanh chóng hiệu quả. Những nhân viên tư vấn giỏi sẽ biết cách tìm ra các giải pháp một cách kịp thời để không làm ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, đảm bảo được quyền lợi của khách hàng, tạo được niềm tin.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc

Công việc của một nhân viên tư vấn bảo hiểm gặp khá nhiều áp lực đến từ chỉ tiêu KPI về doanh số, khách hàng… Để làm công việc này, các ứng viên cần có khả năng chịu đựng tốt, quản lý thời gian và tổ chức công việc sao cho hiệu quả. Việc sắp xếp khoa học, ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành theo kế hoạch được giao đúng thời gian quy định giúp bạn được nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn, khách hàng tin tưởng hơn.

Sự chú ý đến chi tiết và tính chính xác

Trong bảo hiểm, các thông tin như sức khỏe, thu nhập, nhu cầu tài chính cho đến các điều khoản hợp đồng, thời gian hiệu lực, mức phí và quyền lợi bảo hiểm đều phải rất chính xác. Các sai sót nhỏ có thể dẫn đến việc khách hàng không được chi trả quyền lợi khi rủi ro xảy ra, gây tranh cãi và mất lòng tin. Do đó, tư vấn viên hay các nhân viên bảo hiểm cần có khả năng đọc hiểu hợp đồng kỹ lưỡng, kiểm tra thông tin đầy đủ và giải thích rõ ràng cho khách hàng trước khi chính thức ký kết.

Làm công việc tư vấn bảo hiểm, bạn sẽ gặp một số thách thức khá lớn

7. Những khó khăn trong việc làm tư vấn bảo hiểm

Hiện nay, việc làm tư vấn bảo hiểm là một trong những ngành có nhiều cơ hội phát triển tại nước ta. Bên cạnh tiềm năng phát triển, các ứng viên cũng phải gặp những thách thức mà nhân viên ngành này cần phải đặc biệt quan tâm đến các vấn đề như:

Định kiến về nghề bảo hiểm

Ngành bảo hiểm từ nhiều năm nay thường bị gán với các cụm từ không hay. Thách thức đầu tiên của mỗi tư vấn viên chính là cái nhìn ái ngại từ phía gia đình, bạn bè và người thân. Để vượt qua được định kiến này, bạn cần có đủ kiến thức, sự kiên trì để , thuyết phục, định hướng lại cái nhìn của mọi người với công việc của mình. Các tư vấn viên bảo hiểm cần tự tin với con đường mình lựa chọn và để mọi người hiểu hơn về công việc hiện tại.

Áp lực doanh số và mục tiêu

Bất kỳ công việc nào cũng có áp lực, việc làm tư vấn bảo hiểm sẽ chịu áp lực lớn từ doanh số và tuyển dụng. Nếu là nhân viên toàn thời gian, bạn sẽ phải chịu một loạt các chỉ tiêu KPI để thực hiện hoạt động bán hàng, nếu không bạn sẽ bị sa thải. Nếu là một đại lý hoạt động trong công ty bảo hiểm, bạn sẽ có các chỉ tiêu tương tự. Các thành tích sẽ quay trở về từ đầu cho các tháng tiếp theo, các quý tiếp theo.... Nếu bạn dừng hoạt động, mọi thứ sẽ như bắt đầu từ đầu.

Cạnh tranh trong ngành bảo hiểm

Hiện nay, sự bùng nổ về số lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ, sự đa dạng của các sản phẩm bảo hiểm trên thị trường khiến cho nghề tư vấn bảo hiểm chịu sự cạnh tranh khốc liệt. Không chỉ có cuộc cạnh tranh về giá cả và hoa hồng, mà chất lượng dịch vụ, sự đa dạng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng cũng được mang ra so sánh. Nhiều công ty liên tục cải tiến quyền lợi bảo hiểm, rút ngắn quy trình bồi thường, tăng cường số hóa hợp đồng và dịch vụ để giữ chân khách hàng.

Ngoài ra, sự cạnh tranh đến từ các kênh phân phối, bán hàng qua đại lý, ngân hàng, kênh trực tuyến cũng tạo nên áp lực lớn trong việc mở rộng thị phần, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng. Tư vấn viên và quản lý kênh phân phối cũng phải cạnh tranh khốc liệt để thu hút khách hàng, đạt chỉ tiêu doanh số và giữ chân khách hàng cũ.

Yêu cầu khắt khe từ cấp trên và khách hàng

Đối với các tư vấn viên chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng chốt đơn, bạn sẽ gặp phải một số khó khăn khi thuyết phục khách hàng đồng ý ký kết. Ngoài ra, một số khách hàng khó tính luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe, đặt các câu hỏi hóc búa khiến tư vấn viên tư vấn thất bại. Trong khi đó, bạn cần phải đạt chỉ tiêu KPI hàng tháng, hàng quý với cấp trên. Điều này khiến cho nhiều tư vấn viên mới, chưa có kinh nghiệm gặp trở ngại trong công việc.

Thay đổi nhanh chóng trong quy định và sản phẩm bảo hiểm

Hiện nay, khách hàng ngày càng am hiểu nhiều hơn về sản phẩm và các lĩnh vực tài chính, đòi hỏi tư vấn viên phải nâng cao kiến thức mỗi ngày, thông thái hơn mới có thể đưa ra những luận điểm giải pháp thuyết phục được khách hàng. Ngoài ra, các quy định pháp luật về bảo hiểm thường xuyên được cập nhật để siết chặt quản lý, bảo vệ quyền lợi người tham gia, đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Hơn thế, các sản phẩm bảo hiểm cũng được cải tiến hoặc ra mắt liên tục để đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới. Việc các sản phẩm thay đổi về quyền lợi, mức phí, thời hạn hoặc quy trình bồi thường đòi hỏi đội ngũ tư vấn phải nhanh nhạy nắm bắt và kịp thời để tư vấn chính xác cho khách hàng.

Nhìn chung, việc làm tư vấn bảo hiểm là công việc có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển. Nhu cầu tuyển dụng ngành này luôn duy trì ở mức cao từ nhiều năm nay và phù hợp với nhiều người. Nếu có kinh nghiệm, kỹ năng đàm phán, thuyết phục, bạn có thể thử sức với việc làm tư vấn bảo hiểm. Mức thu nhập của ngành này cũng khá hấp dẫn nếu bạn ký kết được nhiều hợp đồng với mức hoa hồng cao. Hãy tìm kiếm cơ hội cho riêng mình nếu có đam mê với lĩnh vực này.