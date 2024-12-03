Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

Tư vấn thẩm mỹ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16A Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Đón tiếp khách hàng khi đến phòng khám, chuẩn bị phiếu thông tin khách hàng.
Tư vấn các dịch vụ thẩm mỹ trực tiếp và trực fanpage tư vấn khách online.
Chăm sóc, nhắc lịch hẹn tái khám. Khuyến khích đề xuất phương án mở rộng tệp khách hàng, upsale khách cũ.
Khảo sát cảm nhận của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên.
Kinh nghiệm: Đã từng tư vấn và chăm sóc khách hàng dịch vụ thẩm mỹ.
Yêu thích về làm đẹp, thẩm mỹ. Không có vấn đề về da, ngoại hình cân đối.
Chủ động trong công việc, hoà nhã với khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 25.000.000 - 30.000.000/tháng (LCB+ hoa hồng).
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật (nghỉ lễ, tết, BHXH, BHTN, BHYT,...)
Thưởng theo quy định công ty (nâng lương 1 lần/năm, lương tháng 13, du lịch ít nhất 1 lần trong năm...)
Chăm sóc da tháng sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 16-16A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-tham-my-thu-nhap-25-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job265184
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 70 - 100 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 70 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 24/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Cần Thơ Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minh Hương PND
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Minh Hương PND
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 70 - 100 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 70 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 24/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Cần Thơ Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm