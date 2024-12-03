Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16A Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Đón tiếp khách hàng khi đến phòng khám, chuẩn bị phiếu thông tin khách hàng.

Tư vấn các dịch vụ thẩm mỹ trực tiếp và trực fanpage tư vấn khách online.

Chăm sóc, nhắc lịch hẹn tái khám. Khuyến khích đề xuất phương án mở rộng tệp khách hàng, upsale khách cũ.

Khảo sát cảm nhận của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên.

Kinh nghiệm: Đã từng tư vấn và chăm sóc khách hàng dịch vụ thẩm mỹ.

Yêu thích về làm đẹp, thẩm mỹ. Không có vấn đề về da, ngoại hình cân đối.

Chủ động trong công việc, hoà nhã với khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 25.000.000 - 30.000.000/tháng (LCB+ hoa hồng).

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật (nghỉ lễ, tết, BHXH, BHTN, BHYT,...)

Thưởng theo quy định công ty (nâng lương 1 lần/năm, lương tháng 13, du lịch ít nhất 1 lần trong năm...)

Chăm sóc da tháng sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin