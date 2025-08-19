Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

Mức lương 50 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ

– Tiếp cận khách hàng sau khi trải nghiệm dịch vụ để giới thiệu các gói nâng cấp và dịch vụ bổ sung.

– Khai thác nhu cầu tiềm ẩn, đề xuất giải pháp phù hợp (căng chỉ, công nghệ cao, dịch vụ da, phẫu thuật thẩm mỹ).

– Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn quy trình chăm sóc và lợi ích của dịch vụ nâng cấp.

– Thực hiện upsell trực tiếp tại phòng dịch vụ, phối hợp với bộ phận tư vấn chính để tăng doanh thu.

– Theo dõi kết quả upsell và đảm bảo chỉ tiêu doanh số vòng 2.

– Phân công, đào tạo kỹ năng upsell cho nhân sự và giám sát tiến độ, chất lượng upsell của đội nhóm.

– Tham gia sự kiện và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng chi nhánh.

Yêu Cầu Công Việc

– Nữ, ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m60, giọng nói chuẩn.

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

– Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại Spa hoặc Thẩm mỹ viện.

– Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục khách hàng tốt.

– Biết cách quản lý, đào tạo và dẫn dắt đội nhóm.

– Nhanh nhẹn, nắm bắt tâm lý khách hàng, chịu được áp lực công việc.

– Trang điểm gọn gàng, chuyên nghiệp khi làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập từ 60 - 70 triệu/tháng (lương cứng + phụ cấp 500.000đ + hoa hồng 1% – 2%).

– Làm việc trong môi trường sang trọng, chuyên nghiệp, thu nhập không giới hạn theo doanh số.

– Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng upsell, bán hàng và quản lý.

– Cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng trong ngành Spa/Thẩm mỹ.

– Tham gia các sự kiện, hoạt động nội bộ hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL

