Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL

Tư vấn thẩm mỹ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL

Mức lương
50 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 78 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

– Tiếp cận khách hàng sau khi trải nghiệm dịch vụ để giới thiệu các gói nâng cấp và dịch vụ bổ sung.
– Khai thác nhu cầu tiềm ẩn, đề xuất giải pháp phù hợp (căng chỉ, công nghệ cao, dịch vụ da, phẫu thuật thẩm mỹ).
– Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn quy trình chăm sóc và lợi ích của dịch vụ nâng cấp.
– Thực hiện upsell trực tiếp tại phòng dịch vụ, phối hợp với bộ phận tư vấn chính để tăng doanh thu.
– Theo dõi kết quả upsell và đảm bảo chỉ tiêu doanh số vòng 2.
– Phân công, đào tạo kỹ năng upsell cho nhân sự và giám sát tiến độ, chất lượng upsell của đội nhóm.
– Tham gia sự kiện và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng chi nhánh.

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nữ, ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m60, giọng nói chuẩn.
– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
– Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại Spa hoặc Thẩm mỹ viện.
– Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục khách hàng tốt.
– Biết cách quản lý, đào tạo và dẫn dắt đội nhóm.
– Nhanh nhẹn, nắm bắt tâm lý khách hàng, chịu được áp lực công việc.
– Trang điểm gọn gàng, chuyên nghiệp khi làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập từ 60 - 70 triệu/tháng (lương cứng + phụ cấp 500.000đ + hoa hồng 1% – 2%).
– Làm việc trong môi trường sang trọng, chuyên nghiệp, thu nhập không giới hạn theo doanh số.
– Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng upsell, bán hàng và quản lý.
– Cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng trong ngành Spa/Thẩm mỹ.
– Tham gia các sự kiện, hoạt động nội bộ hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 78 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

