Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu

Mức lương 40 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60A, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Tư vấn thẩm mỹ

- Làm việc xoay ca (tuần nghỉ 01 ngày linh hoạt)

• Ca 1: 8h00 – 18h00

• Ca 2: 10h00 – 20h00

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, từ 27–33 tuổi

- Ngoại hình ưa nhìn, da đẹp

- Không nói giọng địa phương

- Ứng viên có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên từng làm việc trong lĩnh vực tư vấn da, thẩm mỹ hoặc bán hàng mỹ phẩm cao cấp tại các trung tâm thương mại

- Thông minh, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt

Được Hưởng Những Gì

- Đảm bảo thu nhập từ 40 – 80 triệu/tháng

- Đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm

- Thưởng lương tháng 13++, lễ, Tết, sinh nhật

- Du lịch 5 sao hàng năm

- Làm việc trong môi trường sang trọng – chuyên nghiệp – cơ hội thăng tiến cao

- Được đào tạo chuyên sâu từ chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu

Cách Thức Ứng Tuyển

