Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Mức lương
40 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60A, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ Với Mức Lương 40 - 80 Triệu
- Làm việc xoay ca (tuần nghỉ 01 ngày linh hoạt)
• Ca 1: 8h00 – 18h00
• Ca 2: 10h00 – 20h00
Với Mức Lương 40 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, từ 27–33 tuổi
- Ứng viên có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên từng làm việc trong lĩnh vực tư vấn da, thẩm mỹ hoặc bán hàng mỹ phẩm cao cấp tại các trung tâm thương mại
- Thông minh, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt
Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Đảm bảo thu nhập từ 40 – 80 triệu/tháng
- Đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm
- Thưởng lương tháng 13++, lễ, Tết, sinh nhật
- Du lịch 5 sao hàng năm
- Làm việc trong môi trường sang trọng – chuyên nghiệp – cơ hội thăng tiến cao
- Được đào tạo chuyên sâu từ chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
