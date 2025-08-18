Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Hoàng Trọng Mậu, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
Tiếp nhận khách hàng tới phòng khám từ bộ phận sale online
Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng sử dụng dịch vụ của phòng khám
Chăm sóc khách hàng tư vấn tới khi khách sử dụng dịch vụ của phòng khám
Hoàn thành các công việc được giao của quản lý
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình tốt, ưu tiên đã từng PTTM
Có kinh nghiệm tư vấn về các dịch vụ PTTM là lợi thế
Giọng nói chuẩn không ngọng, có khả năng thuyết phục khách hàng
Nhanh nhẹn, xử lý tình huống khéo léo.
Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Du lịch, teambuilding.
Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật…v.v
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI