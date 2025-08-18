Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hoàng Trọng Mậu, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Tiếp nhận khách hàng tới phòng khám từ bộ phận sale online

Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng sử dụng dịch vụ của phòng khám

Chăm sóc khách hàng tư vấn tới khi khách sử dụng dịch vụ của phòng khám

Hoàn thành các công việc được giao của quản lý

Ngoại hình tốt, ưu tiên đã từng PTTM

Có kinh nghiệm tư vấn về các dịch vụ PTTM là lợi thế

Giọng nói chuẩn không ngọng, có khả năng thuyết phục khách hàng

Nhanh nhẹn, xử lý tình huống khéo léo.

Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Du lịch, teambuilding.

Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật…v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.