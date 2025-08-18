Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA

Tư vấn thẩm mỹ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hoàng Trọng Mậu, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Tiếp nhận khách hàng tới phòng khám từ bộ phận sale online
Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng sử dụng dịch vụ của phòng khám
Chăm sóc khách hàng tư vấn tới khi khách sử dụng dịch vụ của phòng khám
Hoàn thành các công việc được giao của quản lý

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình tốt, ưu tiên đã từng PTTM
Có kinh nghiệm tư vấn về các dịch vụ PTTM là lợi thế
Giọng nói chuẩn không ngọng, có khả năng thuyết phục khách hàng
Nhanh nhẹn, xử lý tình huống khéo léo.

Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Du lịch, teambuilding.
Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật…v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA

CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 217B Phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-tham-my-thu-nhap-18-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job368086
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 70 - 100 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 70 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 24/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Cần Thơ Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 70 - 100 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 70 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 24/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Cần Thơ Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm