Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union

Tư vấn thẩm mỹ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ Tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union

Mức lương
30 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 316 Lê Hồng Phong, Phường 1 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ Với Mức Lương 30 - 80 Triệu

- Trực tiếp tư vấn khách hàng tới viện thẩm mỹ
- Lên kế hoạch thực hiện, phát triển kinh doanh tại cơ sở thẩm mỹ viện:
Di chuyển giữa 2 cơ sở tại Lê Hồng Phong, Quận 10 và 3 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân

Với Mức Lương 30 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên: Nam/Nữ, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý team từ 1 năm trở lên ở ngành thẩm mỹ mảng phẫu

Tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30 - 80tr tùy thuộc vào năng lực gồm: Lương cứng 10tr+ Phụ cấp+ % Doanh thu
- Phụ cấp ăn trưa , trang bị đầy đủ thiết bị làm việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
- Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến theo năng lực của từng cá nhân;
- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, Thưởng lễ tết, du lịch ... theo quy định pháp luật Việt Nam;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa B Chung cư nhà ở xã hội Bộ công an, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-tham-my-thu-nhap-30-80-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job364857
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 70 - 100 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 70 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 24/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Cần Thơ Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 70 - 100 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 70 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 24/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Cần Thơ Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm