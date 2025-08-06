Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu

Mức lương 30 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 316 Lê Hồng Phong, Phường 1 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ Với Mức Lương 30 - 80 Triệu

- Trực tiếp tư vấn khách hàng tới viện thẩm mỹ

- Lên kế hoạch thực hiện, phát triển kinh doanh tại cơ sở thẩm mỹ viện:

Di chuyển giữa 2 cơ sở tại Lê Hồng Phong, Quận 10 và 3 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân

Với Mức Lương 30 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên: Nam/Nữ, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý team từ 1 năm trở lên ở ngành thẩm mỹ mảng phẫu

Tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30 - 80tr tùy thuộc vào năng lực gồm: Lương cứng 10tr+ Phụ cấp+ % Doanh thu

- Phụ cấp ăn trưa , trang bị đầy đủ thiết bị làm việc

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;

- Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến theo năng lực của từng cá nhân;

- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, Thưởng lễ tết, du lịch ... theo quy định pháp luật Việt Nam;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin