Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 80 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ Tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
Mức lương
30 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 316 Lê Hồng Phong, Phường 1 0, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ Với Mức Lương 30 - 80 Triệu
- Trực tiếp tư vấn khách hàng tới viện thẩm mỹ
- Lên kế hoạch thực hiện, phát triển kinh doanh tại cơ sở thẩm mỹ viện:
Di chuyển giữa 2 cơ sở tại Lê Hồng Phong, Quận 10 và 3 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân
Với Mức Lương 30 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên: Nam/Nữ, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý team từ 1 năm trở lên ở ngành thẩm mỹ mảng phẫu
Tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 30 - 80tr tùy thuộc vào năng lực gồm: Lương cứng 10tr+ Phụ cấp+ % Doanh thu
- Phụ cấp ăn trưa , trang bị đầy đủ thiết bị làm việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
- Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến theo năng lực của từng cá nhân;
- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, Thưởng lễ tết, du lịch ... theo quy định pháp luật Việt Nam;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Union
