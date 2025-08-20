Giới thiệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL

AIG Group là hệ thống thẩm mỹ viện cao cấp tại Việt Nam, tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại và đội ngũ bác sĩ, chuyên gia hàng đầu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ Spa – Chăm sóc da – Phẫu thuật thẩm mỹ – Điều trị công nghệ cao, mang đến cho khách hàng vẻ đẹp tự nhiên, an toàn và bền vững. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp – sang trọng – nhiều cơ hội thăng tiến, AIG Group là nơi hội tụ của những nhân sự trẻ tài năng, yêu cái đẹp và mong muốn phát triển lâu dài trong ngành thẩm mỹ. AIG Group AIG Group Spa – Chăm sóc da – Phẫu thuật thẩm mỹ – Điều trị công nghệ cao chuyên nghiệp – sang trọng – nhiều cơ hội thăng tiến