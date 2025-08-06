Tuyển Tư vấn thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 190 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Đón tiếp, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu thăm khám, sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại bệnh viện.

- Cập nhật, cung cấp thông tin, tư vấn, chăm sóc khách hàng về các chương trình, dịch vụ của BV.

- Chốt sales và hỗ trợ khách các thủ tục cần thiết

- Giải quyết ngay và báo cáo kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ và chất lượng dịch vụ.

- Làm việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuyển Nam/Nữ, độ tuổi 22 - 32; Giao tiếp Tiếng Anh tốt ;

- Ngoại hình ưa nhìn ; hoạt ngôn, linh hoạt, có khả năng chốt sale tốt.

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm là lễ tân tư vấn, bán hàng các ngành dịch vụ, nha khoa, thẩm mỹ.

- Khả năng giao tiếp khéo léo, xử lý tình huống linh hoạt.

- Ưu tiên ứng viên có thể làm việc theo giờ dịch vụ: Tuần nghỉ off 1 ngày trong tuần;

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 - 25 triệu theo năng lực

- Phụ cấp cơm trưa 40k/ngày làm việc + Phụ cấp trang thiết bị phương tiện làm việc.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Chế độ khám sức khỏe theo định kỳ

- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: lương tháng 13, thưởng thâm niên, sáng kiến, nhân viên xuất sắc….

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

- Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, y tế chuyên khoa của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.