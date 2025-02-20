Tuyển Video Editor NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm biên tập lại các cảnh quay phim trong các dự án nhà máy, từ đó xây dựng các tài liệu đào tạo trực quan nhất.

- Dựng và chỉnh sửa các đoạn phim trau chuốt khi thành phẩm

- Đáp ứng được nhu cầu, thông số kỹ thuật từ yêu cầu nhóm sản xuất

- Kết hợp kịch bản quay phim với các tài liệu đã có để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh

- Cắt ghép và chỉnh sửa các phần nội dung một cách logic với kịch bản

- Chèn nhạc, hội thoại, đồ họa và hiệu ứng

- Tham khảo và tổng hợp ý kiến từ các phòng ban liên quan

- Thường xuyên cập nhật và triển khai các ứng dụng công nghệ mới trong ngành để tối đa hóa hiệu quả

- Lập báo cáo Infographics