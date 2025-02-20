Tuyển Video Editor NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
- Đồng Nai: Ba Ria
- Vung Tau, Vietnam
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chịu trách nhiệm biên tập lại các cảnh quay phim trong các dự án nhà máy, từ đó xây dựng các tài liệu đào tạo trực quan nhất.
- Dựng và chỉnh sửa các đoạn phim trau chuốt khi thành phẩm
- Đáp ứng được nhu cầu, thông số kỹ thuật từ yêu cầu nhóm sản xuất
- Kết hợp kịch bản quay phim với các tài liệu đã có để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh
- Cắt ghép và chỉnh sửa các phần nội dung một cách logic với kịch bản
- Chèn nhạc, hội thoại, đồ họa và hiệu ứng
- Tham khảo và tổng hợp ý kiến từ các phòng ban liên quan
- Thường xuyên cập nhật và triển khai các ứng dụng công nghệ mới trong ngành để tối đa hóa hiệu quả
- Lập báo cáo Infographics
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan
- Có ít nhất 3 ~ 5 năm kinh nghiệm biên tập các cảnh quay phim, có thể dựng và chỉnh sửa các đoạn phim thành phẩm.
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
