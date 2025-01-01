Công việc Video Editor

Tất cả địa điểm
Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Crossian
Tuyển Video Editor Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2 USD
Crossian
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 900 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Tuyển Video Editor Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY K.LONG - (TNHH)
Tuyển Video Editor CÔNG TY K.LONG - (TNHH) làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY K.LONG - (TNHH)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Tuyển Video Editor CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Quốc tế Cobi
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Quốc tế Cobi
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Tuyển Video Editor CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Tuyển Video Editor Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm THAI ANH BEAUTY CENTER
Tuyển Video Editor THAI ANH BEAUTY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
THAI ANH BEAUTY CENTER
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Tuyển Video Editor Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm 3S Media
Tuyển Video Editor 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
3S Media
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Tuyển Video Editor Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm THAI ANH BEAUTY CENTER
Tuyển Video Editor THAI ANH BEAUTY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
THAI ANH BEAUTY CENTER
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa
Tuyển Video Editor Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm THAI ANH BEAUTY CENTER
Tuyển Video Editor THAI ANH BEAUTY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
THAI ANH BEAUTY CENTER
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Kỷ nguyên số đang tạo ra nhu cầu tuyển dụng Video Editor lớn, đặc biệt trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông. Mức lương dao động từ 1.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng cho thấy tính cạnh tranh trong ngành. Những ứng viên có kỹ năng và khả năng sáng tạo dễ dàng tìm được công việc với phúc lợi tốt tại các thành phố lớn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Video Editor

Video Editor là một nghề sáng tạo, đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật. Video Editor chịu trách nhiệm biên tập, chỉnh sửa video từ những thước phim thô thành sản phẩm hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu về nội dung và thẩm mỹ.

Video Editor đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông điệp và hình ảnh đến khán giả. Họ không chỉ đơn thuần cắt ghép video mà còn tham gia vào quá trình lên ý tưởng, lựa chọn âm nhạc, hiệu ứng để tạo ra những sản phẩm video hấp dẫn và ấn tượng.

Công việc này đòi hỏi người thực hiện phải có mắt thẩm mỹ, khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp và hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc dựng phim.

Hiện nay, Video Editor có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: phim ảnh, truyền hình, quảng cáo, sản xuất nội dung cho mạng xã hội, và nhiều hơn nữa.

Nghề Video Editor là một lĩnh vực đang trở nên ngày càng phổ biến
Nghề Video Editor là một lĩnh vực đang trở nên ngày càng phổ biến

Với sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực sáng tạo nội dung, nhu cầu tuyển dụng Video Editor ngày càng tăng cao. Đặc biệt, sự phổ biến của các nền tảng video trực tuyến như YouTube, TikTok đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho những người có đam mê với lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ cũng tạo ra nhiều công cụ và phần mềm mới, giúp cho công việc của Video Editor trở nên đa dạng và thú vị hơn. Ngoài việc làm tại các công ty truyền thông, quảng cáo, nhiều Video Editor chọn con đường làm freelancer để linh hoạt trong việc lựa chọn dự án và tăng thu nhập.

2. Mức lương trung bình của Video Editor

Thu nhập trung bình của Video Editor tại Việt Nam có sự dao động đáng kể, tùy thuộc vào hình thức làm việc, kinh nghiệm và năng lực của ứng viên. Theo khảo sát, vị trí Video Editor full-time tại văn phòng có mức lương trung bình khoảng 9.000.000 VNĐ/tháng.

Tuy nhiên, mức lương có thể từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, dựa trên kinh nghiệm và môi trường làm việc, với các chuyên viên tại các công ty nước ngoài thường nhận mức lương cao hơn.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm Video Editor

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực Tập Video Editor Intern

1.000.000 - 3.000.000

Nhân viên Video Editor

7.000.000 - 15.000.000

Chuyên viên Video Editor

15.000.000 - 30.000.000+
Thu nhập trung bình cho Video Editor hấp dẫn và cạnh tranh
Thu nhập trung bình cho Video Editor hấp dẫn và cạnh tranh

3. Mô tả chi tiết về công việc của Video Editor

Video Editor là một vị trí đòi hỏi sự sáng tạo và kỹ năng thành thạo các công cụ, phần mềm chỉnh sửa kỹ thuật cao. Họ là những người biến những thước phim thô thành những sản phẩm video hoàn chỉnh, hấp dẫn. Công việc của một Video Editor bao gồm nhiều khâu khác nhau, từ khâu lên ý tưởng ban đầu cho đến khâu hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

3.1. Xây dựng kế hoạch và lên ý tưởng cho video

Video Editor bắt đầu công việc của mình bằng việc xây dựng kế hoạch và lên ý tưởng cho video. Khâu này rất quan trọng, vì một ý tưởng độc đáo và hấp dẫn sẽ thu hút người xem hiệu quả hơn. Họ tham gia vào việc thảo luận và phát triển nội dung để đảm bảo rằng video có tính sáng tạo và không bị trùng lặp. Một kế hoạch rõ ràng sẽ giúp định hình nội dung, cũng như xác định hướng đi cho toàn bộ quá trình sản xuất video.

3.2. Định hướng nội dung và hình ảnh trong video

Sau khi có ý tưởng, Video Editor cần định hướng nội dung và hình ảnh cho video. Điều này bao gồm việc đọc kịch bản và tham gia vào buổi ghi hình để hình thành bố cục cho từng phân cảnh. Họ phải đảm bảo rằng video phù hợp với yêu cầu của đạo diễn và khách hàng.

Việc hiểu rõ các yêu cầu về nội dung và hình ảnh sẽ giúp Video Editor truyền tải thông điệp một cách chính xác và hiệu quả nhất.

Công việc biên tập video yêu cầu sự đa dạng trong kỹ năng và nhiệm vụ
Công việc biên tập video yêu cầu sự đa dạng trong kỹ năng và nhiệm vụ

3.3. Biên tập, chỉnh sửa nội dung video

Biên tập và chỉnh sửa nội dung video là nhiệm vụ chính yếu của Video Editor. Họ cần có cái nhìn sắc sảo để xác định những điểm nhấn và mạch cảm xúc trong video. Việc lựa chọn hiệu ứng, âm thanh và chuyển cảnh phải được thực hiện một cách mượt mà để không làm gián đoạn trải nghiệm người xem.

Bên cạnh đó, Video Editor cũng phải kiểm tra lại sản phẩm để đảm bảo mọi chi tiết đều hoàn hảo trước khi giao cho đạo diễn hoặc nhà sản xuất.

3.4. Thiết kế phần hình ảnh cho video

Cuối cùng, thiết kế phần hình ảnh cho video là một trong những bước không thể thiếu trong công việc của Video Editor. Họ cần tạo ra những hình ảnh đẹp và độc đáo để lồng ghép vào video, giúp nâng cao tính thẩm mỹ và thu hút sự chú ý của người xem. Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, Video Editor sẽ gửi bản dựng cho đạo diễn hoặc nhà sản xuất để lấy ý kiến và thực hiện các chỉnh sửa cần thiết, đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt yêu cầu chất lượng.

Ngoài ra, mô tả công việc của Video Editor có thể khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực cụ thể và yêu cầu của từng dự án. Do đó, ứng viên cần tìm hiểu kỹ về nội dung công việc khi ứng tuyển vào vị trí này.

4. Hình thức tuyển dụng tuyển dụng Video Editor

Có nhiều hình thức tuyển dụng video editor khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Điều này cho phép ứng viên có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và phát triển sự nghiệp.

4.1. Tuyển dụng Video Editor Full-time

Tuyển dụng Video Editor full-time thường được các công ty lớn và các cơ quan truyền thông ưa chuộng. Những vị trí này yêu cầu ứng viên có kiến thức vững về kỹ thuật biên tập, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực video và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Nhân viên full-time có trách nhiệm đảm bảo sản xuất video liên tục, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như marketing và sản xuất để tạo ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao. Mức lương cho các vị trí này thường được định giá cao hơn, kèm theo các phúc lợi và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

4.2. Tuyển dụng Video Editor Part-time

Đối với những người không thể làm việc toàn thời gian, vị trí Video Editor Part-time là một lựa chọn hợp lý. Với công việc Part-time, nhân viên chỉ cần làm việc trong một khoảng thời gian nhất định trong tuần, giúp họ có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Dù thời gian làm việc ít hơn nhưng vẫn đòi hỏi sự chuyên nghiệp và kỹ năng tốt.

Những ứng viên part-time thường đảm nhiệm các dự án ngắn hạn hoặc công việc theo hợp đồng, giúp họ tích lũy kinh nghiệm và xây dựng portfolio cá nhân. Mức lương cho các vị trí part-time cũng thường tính theo dự án, cho phép ứng viên kiểm soát thời gian và thu nhập của mình.

4.3. Tuyển dụng Video Editor online, Remote

Với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu làm việc từ xa, hình thức tuyển dụng Video Editor online, remote đang trở nên phổ biến. Những vị trí này cho phép ứng viên làm việc từ bất kỳ đâu, miễn là có kết nối internet ổn định. Các ứng viên cần có kỹ năng tự quản lý thời gian và làm việc độc lập.

Người làm Video Editor online thường nhận các file video qua internet và gửi lại sản phẩm đã chỉnh sửa. Hình thức tuyển dụng này mở ra cơ hội lớn cho những người sống ở các khu vực không có nhiều lựa chọn việc làm trong lĩnh vực truyền thông.

Tuyển dụng video editor online ngày càng trở nên phổ biến
Tuyển dụng video editor online ngày càng trở nên phổ biến

4.4. Tuyển dụng thực tập sinh Video Editor

Các công ty thường tuyển dụng thực tập sinh Video Editor để đào tạo và đánh giá khả năng của nhân viên tương lai. Đây là cơ hội tốt để các bạn trẻ học hỏi kinh nghiệm, phát triển kỹ năng và được làm việc thực tế trong môi trường chuyên nghiệp.

Mặc dù mức lương cho thực tập sinh thường thấp hoặc không có, nhưng đây là cơ hội quý giá để học hỏi từ các chuyên gia trong ngành, xây dựng mạng lưới và gia tăng cơ hội việc làm trong tương lai. Nếu thể hiện tốt, các thực tập sinh có thể được giữ lại làm việc chính thức.

5. Khu vực tuyển dụng Video Editor nhiều nhất

Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng là những khu vực dẫn đầu trong việc tuyển dụng các chuyên gia biên tập video. Sự tập trung của các công ty truyền thông, quảng cáo và sản xuất nội dung chất lượng cao ở những thành phố này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các Video Editor.

5.1. Tuyển dụng Video Editor Hà Nội

Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là nơi hội tụ của nhiều công ty truyền thông và quảng cáo hàng đầu. Nhu cầu tuyển dụng Video Editor tại đây đang tăng cao do sự phát triển của các kênh truyền hình, sản phẩm quảng cáo và nội dung số. Các dự án văn hóa, sự kiện lớn cũng yêu cầu sản xuất video chất lượng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các chuyên gia trong ngành.

Ngoài ra, còn hơn 200+ vị trí tuyển dụng video editor cho các phòng khám, thẩm mỹ viện, Fintech chứng khoán, bất động sản, truyền thông, sự kiện, giáo dục… cần tìm kiếm ứng viên tài năng. Chưa kể, xu hướng bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok… đã khiến nhu cầu dụng video editor bùng nổ.

Hơn nữa, môi trường làm việc đa dạng tại Hà Nội thu hút nhiều nhân lực trẻ, sáng tạo, mong muốn cống hiến và phát triển bản thân trong lĩnh vực biên tập video.

5.2. Tuyển dụng Video Editor TP.HCM

TP.HCM sở hữu số lượng doanh nghiệp lớn và đa dạng nhất, bao gồm cả những công ty công nghệ, truyền thông và quảng cáo hay thậm chí điện ảnh và truyền hình rất phát triển. Nhu cầu tuyển dụng Video Editor tại TP.HCM ngày càng gia tăng do sự bùng nổ của các nền tảng truyền thông xã hội và nội dung video trực tuyến.

Trên các trang tuyển dụng online, có trên 150+ vị trí tuyển dụng video editor cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng F&B, mỹ phẩm, xây dựng, kiến trúc, phòng khám, truyền thông - giải trí, giáo dục, xuất khẩu lao động, hay dịch vụ du lịch, khách sạn... được đăng tuyển mỗi ngày.

Các công ty tại đây luôn tìm kiếm những Video Editor tài năng để tạo ra các sản phẩm video chất lượng cao phục vụ cho các chiến dịch marketing, quảng cáo và truyền thông thương hiệu. Sự sôi động của thị trường cùng với nhiều cơ hội thăng tiến đã khiến TP.HCM trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những ai theo đuổi nghề biên tập video.

Nhu cầu tuyển dụng video editor chất lượng cao đi kèm chế độ hấp dẫn
Nhu cầu tuyển dụng video editor chất lượng cao đi kèm chế độ hấp dẫn

5.3. Tuyển dụng Video Editor Đà Nẵng

Đà Nẵng nổi lên như một thành phố đáng sống và ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và giải trí. Sự phát triển của các công ty sản xuất nội dung và dịch vụ truyền thông tại Đà Nẵng tạo ra nhu cầu lớn về việc làm Video Editor.

Mỗi ngày có hàng trăm vị trí tuyển dụng video editor mới được đăng tuyển. Ngoài làm edit video cho các công ty truyền thông, giải trí, rất nhiều công ty thuộc các lĩnh vực bất động sản, nội thất, thời trang, giáo dục, công nghệ, thực phẩm, thiết bị điện tử… cũng chú trọng đầu tư sản xuất video quảng cáo trên các nền tảng facebook, tiktok, youtube.

Thành phố này đang dần trở thành trung tâm sản xuất video cho các sự kiện du lịch, quảng cáo sản phẩm địa phương và phát triển nội dung số. Nhu cầu tuyển dụng Video Editor tại Đà Nẵng không chỉ đến từ các doanh nghiệp địa phương mà còn từ các công ty lớn từ Hà Nội và TP.HCM mở rộng hoạt động đến khu vực này.

6. Yêu cầu của đối với việc làm Video Editor

Công việc của một Video Editor đòi hỏi nhiều kỹ năng và sự tinh tế trong việc xử lý hình ảnh và âm thanh. Do đó, nếu muốn trở thành một Video Editor chuyên nghiệp, được nhiều doanh nghiệp săn đón và nhận được mức lương hấp dẫn, bạn cần trau dồi những tiêu chuẩn dưới đây.

  • Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video: Video Editor cần nắm vững các phần mềm chuyên dụng như Adobe Premiere, After Effects và Final Cut Pro. Việc này không chỉ bao gồm các thao tác cơ bản mà còn yêu cầu khả năng thực hiện các tính năng nâng cao để chỉnh sửa và biên tập video một cách hiệu quả và nhanh chóng.

  • Có sự nhạy bén với hình ảnh, âm thanh và màu sắc: Kỹ năng này giúp Video Editor tạo ra những sản phẩm có sức thu hút cao hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh, âm thanh và màu sắc sẽ làm tăng cảm xúc và trải nghiệm của người xem, từ đó nâng cao chất lượng video.

  • Tư duy sáng tạo, nắm bắt xu hướng nội dung: Video Editor cần thường xuyên cập nhật các xu hướng video hiện đại trên các nền tảng xã hội và truyền thông. Sự sáng tạo trong cách biên tập và xây dựng nội dung là điều cần thiết để phù hợp với sở thích của khán giả mục tiêu, từ đó tạo ra những video hấp dẫn hơn.

Cẩn trọng và tỉ mỉ trong công việc: Đặc thù của ngành biên tập video yêu cầu ứng viên phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Việc xem xét và kiểm tra kỹ lưỡng các cảnh quay, âm thanh, cũng như hiệu ứng là rất quan trọng để đảm bảo sản phẩm cuối cùng không có sai sót và đạt chất lượng cao nhất.

Lưu ý: Yêu cầu đối tuyển dụng Video Editor có thể khác nhau tùy thuộc vào từng doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động. Một số công ty có thể yêu cầu các kỹ năng cụ thể hơn hoặc có những tiêu chí khác nhau về kinh nghiệm và phong cách làm việc.

Sự sáng tạo và nhạy bén với các công cụ là yếu tố quan trọng của một video editor
Sự sáng tạo và nhạy bén với các công cụ là yếu tố quan trọng của một video editor

7. Trường đào tạo quay dựng uy tín nhất hiện nay

Nhận thấy nhu cầu tuyển dụng Video Editor ngày càng lớn, nhiều trường đào tạo đã thiết kế chương trình học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Sinh viên không chỉ học các kỹ năng quay dựng mà còn được trải nghiệm thực tế thông qua các dự án cụ thể, tạo tiền đề tốt nhất cho sự nghiệp sau này.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Ảnh báo chí

D01
D72
D78

35.63

35.13

36.13

Hơn 22.000.000 VNĐ/năm học

Báo truyền hình

D01

D72

D78

35.96

35.46

37.21

Quay phim truyền hình

D01

D72

D78

35.73

35.48

35.73

Báo mạng điện tử

D01

D72

D78

35.65

35.15

36.9

Truyền thông đa phương tiện

D01

A01

A16

C15

27

27

26.5

28.25

Quảng cáo

D01

A01

D72

D78

35.58

35.58

35.08

36.08

Học viện Bưu chính Viễn thông

Truyền thông đa phương tiện

A00; A01; D01

25.94

27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm học

A00; A01; D01

25.75

TP.HCM

Trường Đại học Văn Lang

Truyền thông đa phương tiện

A00, A01, C00, D01

19

20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/học kỳ

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Công nghệ điện ảnh, truyền hình

A00; D01; V00; H01

17

32.800.000 VNĐ/năm học

Truyền thông đa phương tiện

A01; C00; D01; D15

20

Thái Nguyên

Trường Đại học CNTT và Truyền thông

Truyền thông đa phương tiện

A00; C01; C14; D01

21.7

Từ 1.350.000 - 1.640.000 VNĐ/tháng
Các trường đại học cung cấp chương trình đào tạo video editor chuyên sâu
Các trường đại học cung cấp chương trình đào tạo video editor chuyên sâu

Sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội và nền tảng video trực tuyến đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu tuyển dụng Video Editor. Với vai trò quan trọng trong việc tạo ra những sản phẩm video hấp dẫn, biên tập video đang trở thành những nhân tố không thể thiếu trong lĩnh vực truyền thông. Đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho những người đam mê sáng tạo.