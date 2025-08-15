Tuyển Business Analyst Viettel Digital Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu từ đội ngũ Phát triển sản phẩm

Tham gia phân tích thiết kế luồng nghiệp vụ, đặc biệt là các luồng nghiệp vụ tài chính cho sản phẩm Viettel Money.

Xây dựng tài liệu phân tích, tài liệu đặc tả nghiệp vụ cho các tính năng, sản phẩm mới của hệ sinh thái tài chính số Viettel Money và các sản phẩm của Viettel Digital

Phối hợp với đội phát triển để xây dựng hệ thống, thực hiện nghiệm thu sản phẩm trước/sau khi triển khai

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học loại Khá, Giỏi chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ sư phần mềm, ….hoặc tương đương

Tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 550+

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí phân tích nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, fintech, phần mềm,.. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng thanh toán

Có kiến thức về hệ cơ sở dữ liệu Oracle, MS SQL là lợi thế

Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, tính cách cẩn thận tỉ mỉ, tình thần chủ động trong công việc

Có kỹ năng quản lý, điều phối công việc, lập kế hoạch triển khai công việc

Tại Viettel Digital Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 tới thứ 6

Địa điểm làm việc: Làm việc tại tòa nhà văn phòng hạng A cao nhất Thủ đô – Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng năm, thưởng ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel

Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc

Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn

Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.

Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.

Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người

Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,…

Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày

Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Digital Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.