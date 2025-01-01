Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Altius Link Việt Nam là công ty có vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng và các dịch vụ trọn gói khác cho khách hàng. Với đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, nhân viên chuyên nghiệp và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm đến từ Nhật Bản, Altius Link Việt Nam đang phấn đấu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ dịch vụ thuê ngoài - BPO tại Việt Nam. Công ty Cổ phần Altius Link Việt Nam là công ty có vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng và các dịch vụ trọn gói khác cho khách hàng. Với đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, nhân viên chuyên nghiệp và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm đến từ Nhật Bản, Altius Link Việt Nam đang phấn đấu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ dịch vụ thuê ngoài - BPO tại Việt Nam.