Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Cty J&T Express (Việt Nam)
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: 173/388 Điểu Xiển, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Giám sát và quản lý thao tác vận hành của bưu cục
- Thống kê và phân tích nguyên nhân điểm mạnh yếu
- Thiết lập và thu thập các biện pháp cải thiện
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Trung trình độ từ HSK4 trở lên
- Tư duy logic tốt, khả năng biểu đạt lưu loát
- Thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, có tính kiên nhẫn
- Kỹ năng làm báo cáo, khả năng phân tích số liệu;
- Thành thạo ứng dụng tin học văn phòng như word, excel, powerpoint; đặc biệt là excel
Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH theo quy định
- Lương, thưởng theo chính sách đãi ngộ của công ty.
- Teambuilding hàng quý
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty J&T Express (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
