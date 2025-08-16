Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 173/388 Điểu Xiển, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Giám sát và quản lý thao tác vận hành của bưu cục

- Thống kê và phân tích nguyên nhân điểm mạnh yếu

- Thiết lập và thu thập các biện pháp cải thiện

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung trình độ từ HSK4 trở lên

- Tư duy logic tốt, khả năng biểu đạt lưu loát

- Thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, có tính kiên nhẫn

- Kỹ năng làm báo cáo, khả năng phân tích số liệu;

- Thành thạo ứng dụng tin học văn phòng như word, excel, powerpoint; đặc biệt là excel

Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH theo quy định

- Lương, thưởng theo chính sách đãi ngộ của công ty.

- Teambuilding hàng quý

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty J&T Express (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin