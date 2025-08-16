Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH BENLUXURY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 47 Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng, lập đề nghị mua hàng

Theo dõi hàng tồn và đặt hàng khi có yêu cầu.

Đặt hàng, theo dõi tiến độ mua hang, xử lý các vấn đề phát sinh khâu mua hàng

Kiểm tra và theo dõi chất lượng hàng hóa

Nhập phiếu mua hàng ghi nhận giá trị hàng hóa mua vào hệ thống

Theo dõi công nợ mua hàng, tình trạng thanh toán, chuẩn bị hồ sơ thanh toán khi đến hạn

Kiểm soát chi phí mua hàng, các chi phí liên quan khâu mua hàng

Phối hợp cùng các phòng ban: kinh doanh, bộ phận kho, … trong các vấn đề liên quan đến kế hoạch hàng hóa, hàng tồn kho

Tham gia xây dựng cải tiến quy trình phòng ban

Các công việc khác theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan.

Kinh nghiệm ở vị trí nhân viên mua hàng ít nhất 1 năm

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và đã từng sử dụng phần mềm kế toán MISA.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BENLUXURY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu quả công việc và các khoản phụ cấp khác.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, du lịch công ty hằng năm theo chính sách chung.

Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội phát triển kỹ năng nghiệp vụ.

Được đào tạo và nâng cao chuyên môn định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BENLUXURY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.