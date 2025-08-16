Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG HENG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bắc Hải, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Quản lý hàng tồn kho, cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho.

Thực hiện xuất hàng theo yêu cầu, đảm bảo đúng số lượng, chủng loại và chất lượng.

Kiểm tra và bảo quản hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa luôn được bảo quản tốt.

Thực hiện các công việc vệ sinh, sắp xếp kho hàng đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp.

Báo cáo tình hình hàng tồn kho định kỳ cho quản lý.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kho vận theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Sức khỏe tốt, có thể làm việc cường độ cao.

Nắm vững các quy trình xuất nhập kho là một lợi thế.

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG HENG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG HENG

