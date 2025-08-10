Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/10/2025
Tiếng Nhật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra và chỉnh sửa sản phẩm in ấn tiếng Nhật của khách hàng cung cấp;
Xử lý dữ liệu theo quy trình (được đào tạo, hướng dẫn khi vào làm);
Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Tiếng Nhật N3 cứng (ưu tiên có chứng chỉ JLPT);
Có khả năng làm độc lập và làm việc việc nhóm;
Thao tác máy tính nhanh nhẹn;
Chăm chỉ, cẩn thận;
Làm việc được ngày Lễ và Tết âm lịch Việt Nam;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tổng 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng (tùy theo năng lực) bao gồm:
+ Lương cơ bản: 5.050.000 VNĐ/tháng;
+ Phụ cấp tiếng Nhật JLPT N3: 1.000.000 VNĐ/tháng (với trường hợp chưa có JLPT N3 sẽ áp dụng mức 500.000 VNĐ/tháng);
+ Phụ cấp Dự án: 150.000 VNĐ/tháng;
+ Phụ cấp nghiệp vụ: 250.000 – 500.000 VNĐ/tháng (Theo chính sách Dự án, không áp dụng trong thời gian thử việc);
+ Thưởng hiệu suất: 2.000.000 VNĐ/tháng (Theo chính sách Dự án, thực tế đạt được mức cao hơn);
- Hưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty;
- Review lương hàng năm theo năng lực;
- Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam;
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ 14 ngày phép/ năm theo quy định Công ty;
- Tham gia Công đoàn hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi, du lịch…
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
- Được trang bị máy tính hiện đại phục vụ công việc;
- Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

