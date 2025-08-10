Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra và chỉnh sửa sản phẩm in ấn tiếng Nhật của khách hàng cung cấp;

Xử lý dữ liệu theo quy trình (được đào tạo, hướng dẫn khi vào làm);

Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Tiếng Nhật N3 cứng (ưu tiên có chứng chỉ JLPT);

Có khả năng làm độc lập và làm việc việc nhóm;

Thao tác máy tính nhanh nhẹn;

Chăm chỉ, cẩn thận;

Làm việc được ngày Lễ và Tết âm lịch Việt Nam;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tổng 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng (tùy theo năng lực) bao gồm:

+ Lương cơ bản: 5.050.000 VNĐ/tháng;

+ Phụ cấp tiếng Nhật JLPT N3: 1.000.000 VNĐ/tháng (với trường hợp chưa có JLPT N3 sẽ áp dụng mức 500.000 VNĐ/tháng);

+ Phụ cấp Dự án: 150.000 VNĐ/tháng;

+ Phụ cấp nghiệp vụ: 250.000 – 500.000 VNĐ/tháng (Theo chính sách Dự án, không áp dụng trong thời gian thử việc);

+ Thưởng hiệu suất: 2.000.000 VNĐ/tháng (Theo chính sách Dự án, thực tế đạt được mức cao hơn);

- Hưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty;

- Review lương hàng năm theo năng lực;

- Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ 14 ngày phép/ năm theo quy định Công ty;

- Tham gia Công đoàn hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi, du lịch…

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;

- Được trang bị máy tính hiện đại phục vụ công việc;

- Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

