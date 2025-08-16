Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
- Hồ Chí Minh: 86 Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xuất nhập, phân loại, sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho
Nhặt hàng, đóng hàng cho các cửa hàng và các kênh Online theo thông tin trong đơn hàng, giao
cho đơn vị vận chuyển.
Theo dõi số lượng xuất, nhập, tồn kho và đồng bộ trên phần mềm
Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho. Sắp xếp hàng hóa đảm bảo quy định phòng cháy chữa
cháy và an toàn trong kho
Theo dõi và báo cáo tình trạng hàng hóa, đảm bảo luân chuyển hợp lý
Theo dõi kiểm kho định kỳ, báo cáo tồn kho, phát hiện và xử lý chênh lệch
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Ưu tiên biết sử dụng máy tính, thành thạo Excel, Word và các phần mềm liên quan;
Có khả năng lên kế hoạch công việc, sắp xếp công việc;
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tư duy logic, làm việc với số liệu tốt, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội được học tập và phát triển tất cả các
mảng của nghề nhân sự ...
Được trang bị đầy đủ máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc
Tham gia BHXH khi hết thử việc, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết, lương
tháng 13, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên, thưởng cống hiến, review lương theo năng lực...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty.
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Thời gian làm việc: 8h/ ngày 8h30-17h30 (Nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h-13h) (Nghỉ chủ nhật, nếu chủ nhật vào ngày sale của tháng sẽ sắp xếp nghỉ ngày khác trong tuần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
