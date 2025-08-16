Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xuất nhập, phân loại, sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho

Nhặt hàng, đóng hàng cho các cửa hàng và các kênh Online theo thông tin trong đơn hàng, giao

cho đơn vị vận chuyển.

Theo dõi số lượng xuất, nhập, tồn kho và đồng bộ trên phần mềm

Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho. Sắp xếp hàng hóa đảm bảo quy định phòng cháy chữa

cháy và an toàn trong kho

Theo dõi và báo cáo tình trạng hàng hóa, đảm bảo luân chuyển hợp lý

Theo dõi kiểm kho định kỳ, báo cáo tồn kho, phát hiện và xử lý chênh lệch

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Ưu tiên biết sử dụng máy tính, thành thạo Excel, Word và các phần mềm liên quan;

Có khả năng lên kế hoạch công việc, sắp xếp công việc;

Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tư duy logic, làm việc với số liệu tốt, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 10 triệu/ tháng++

Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội được học tập và phát triển tất cả các

mảng của nghề nhân sự ...

Được trang bị đầy đủ máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc

Tham gia BHXH khi hết thử việc, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết, lương

tháng 13, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên, thưởng cống hiến, review lương theo năng lực...

Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty.

Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Thời gian làm việc: 8h/ ngày 8h30-17h30 (Nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h-13h) (Nghỉ chủ nhật, nếu chủ nhật vào ngày sale của tháng sẽ sắp xếp nghỉ ngày khác trong tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

