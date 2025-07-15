Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương
Ngày đăng tuyển: 15/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/08/2025
Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B018

- The Manor

- Đường Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Mô tả công việc
- Tham gia xây dựng và phát triển các hệ thống web/app (Next.js/React-Native), đảm bảo hiệu suất và khả năng tương thích cao.
- Phối hợp chặt chẽ với BA/Design thực hiện hoá sản phẩm.
- Tích hợp các API back-end một cách hiệu quả thông qua RESTful API.
- Thực hiện các hoạt động kiểm thử (unit test, integration test) để đảm bảo chất lượng code và tính ổn định của hệ thống.
- Tham gia vào việc tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng web, đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và trải nghiệm người dùng mượt mà.
- Nghiên cứu công nghệ, kiến trúc hiện đại và đề xuất áp dụng vào dự án sao cho phù hợp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Lập trình viên web front-end
- Thành thạo React JS, Next JS, HTML, CSS, TypeScipt, JavaScript (ES6+).
- Có kịnh nghiệm làm việc với React Native, Flutter là mội lợi thế.
- Hiểu biết sâu về Responsive Design và các công cụ phát triển UI như Sass, Shadcn ,Taiwind CSS

Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B018, Tháp The Manor, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

