Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B018 - The Manor - Đường Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Mô tả công việc

- Tham gia xây dựng và phát triển các hệ thống web/app (Next.js/React-Native), đảm bảo hiệu suất và khả năng tương thích cao.

- Phối hợp chặt chẽ với BA/Design thực hiện hoá sản phẩm.

- Tích hợp các API back-end một cách hiệu quả thông qua RESTful API.

- Thực hiện các hoạt động kiểm thử (unit test, integration test) để đảm bảo chất lượng code và tính ổn định của hệ thống.

- Tham gia vào việc tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng web, đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và trải nghiệm người dùng mượt mà.

- Nghiên cứu công nghệ, kiến trúc hiện đại và đề xuất áp dụng vào dự án sao cho phù hợp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Lập trình viên web front-end

- Thành thạo React JS, Next JS, HTML, CSS, TypeScipt, JavaScript (ES6+).

- Có kịnh nghiệm làm việc với React Native, Flutter là mội lợi thế.

- Hiểu biết sâu về Responsive Design và các công cụ phát triển UI như Sass, Shadcn ,Taiwind CSS

Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin