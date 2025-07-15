Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Cresyn Hà Nội R&D Center (văn phòng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tai nghe bluetooh, headphone, tai nghe có dây, dây cáp) mở rộng quy mô nên cần tuyển Software Engineering

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ làm việc: Tầng 3, tòa N04B-T1, Khu ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian làm việc: 8:00 ~ 17:50 từ thứ 2~ thứ 6 (thứ 6 ~17:40)

Mô tả công việc

• Phát triển phần mềm cho các sản phẩm tai nghe không dây

• Phát triển chương trình test chức năng cho line sản xuất

• Nghiên cứu và lập trình ứng dụng di động cho các sản phẩm tai nghe Bluetooth

• Tiến hành kiểm thử, gỡ lỗi và cải tiến phần mềm cho các sản phẩm tai nghe

• Nghiên cứu phát triển các tính năng mới cho sản phẩm điện tử, tai nghe Bluetooth

• Quản trị hệ thống thu thập dữ liệu sản xuất

• Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm mẫu ở nhà máy

• Hỗ trợ các bộ phận khác theo yêu cầu của công ty