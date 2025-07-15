Tuyển Lập trình viên Java Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B018
- The Manor
- Đường Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
1. Mô tả công việc
• Phát triển các dự án về Web thương mại điện tử, hệ thống quản lý hàng hóa...
• Xây dựng các chức năng backend, frontend của Website, Web application.
• Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Yêu cầu
• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm là Back-end Engineer.
• Kỹ năng Java Spring (Boot + MVC), API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN) tốt.
• Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như ORACLE, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, v... và thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu hiệu quả (Ưu tiên Database Oracle).
• Sử dụng tốt các công cụ như: Trello, Git, SVN, ... Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm như Waterfall, Agile/scrum.
• Có tư duy logic, thuật toán tốt, cấu trúc dữ liệu giải thuật tốt, hiểu về cơ chế hoạt động của 1 số cấu trúc dữ liệu phổ biến.
• Sở hữu tinh thần làm việc của startup: chủ động, chịu khó học hỏi, tự chịu trách nhiệm trong công việc, có mindset của người giải quyết vấn đề.
Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
