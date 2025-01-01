Giới thiệu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC

Công ty VIỆT ÚC là một trong những Doanh Nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm hạt nhựa, bột màu, chất phụ gia lớn và uy tín nhất. Với kinh nghiệm lâu năm từ các chuyên gia công nghệ từ Úc và Châu Âu trong hoạt động ngành nhựa, Công Ty đã không ngừng khẳng định vị thế của mình.