Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 331, Đường Liên Huyện, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách công việc tạo PO hệ thống, theo dõi đơn hàng, hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán, tạm ứng cho đối tác trong và ngoài nước
Trao đổi với các phòng ban khác về kế hoạch giao hàng, giấy tờ thủ tục liên quan
Làm báo giá hợp đồng, tiến độ dự án, bảo lãnh dự thầu.
Làm việc với đối tác nước ngoài về hỏi giá, thanh toán, theo dõi thiết bị nhập về Việt Nam
Chuẩn bị tài liệu, thuyết trình hỗ trợ team sales khi đối tác nước ngoài, khách hàng qua thăm công ty.
Sắp xếp tiếp đối tác nước ngoài, thăm đối tác nước ngoài chung với Team Sales
Giới tính : Nam/Nữ: Tuổi: 20-40 tuổi
Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế hoặc Kỹ thuật: Quản trị kinh doanh, Marketing, Nhân Sự, Hành Chính
Có khả năng lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh,
Có kỹ năng phát triển quan hệ cá nhân, kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt với khách hàng.
Có kỹ năng đánh giá và ra quyết định – có thể ra các quyết định kinh doanh kịp thời
Tiếng Anh viết và giao tiếp tốt, thành thạo vi tính văn phòng.
Cẩn thận, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, có tâm huyết với công việc, hòa đồng, tích cực hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc.
Sức khỏe tốt, thích hợp với công việc di chuyển gặp khách hàng.
Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm của công ty, am hiểu khách hàng và thị trường trên toàn quốc, có đam mê trong kinh doanh.

QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN
Mức lương: thương lượng
Tiếp súc với môi trường business chuyên nghiệp, được gặp gỡ trao đổi với đối tác khách hàng trong và ngoài nước.
Cơ hội được làm việc trong môi trường tiếng Anh, môi trường làm việc thân thiện.
Hoa hồng dự án chung với Team Sales từ 1-2% tùy theo dự án.
Quyền tham gia BHXH, BHYT, BHSK, BHTN và các chế độ phúc lợi khác của Cty
Môi trường làm việc năng động, minh bạch
Thưởng dự án, lễ tết hàng năm
Tăng lương từ 5-10% hằng năm
Thời gian làm việc:
Thứ 2 đến thứ 6: 8h00 – 17h00, thứ bảy: 8h00 – 12h00

Ngành nghề: Hành chính / Thư ký, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 40 Đinh Củng Viên, P. Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

