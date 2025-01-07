Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Cập nhật tiền thu, và các bút toán liên quan vào phần mềm.

Cập nhật và theo dõi công nợ phải thu khách hàng.

Phối hợp với phòng Hỗ Trợ Thanh Toán đôn đốc thu hồi công nợ.

Đối chiếu, xác nhận công nợ. Tổng hợp data xuất phiếu xác nhận thu tiền thanh toán cho khách hàng.

Các công việc khác được giao khi phát sinh.

Lập kế hoạch dòng thu hàng tuần, hàng tháng, hàng quý

Lập kế hoạch doanh thu hàng tuần, hàng tháng, hàng quý