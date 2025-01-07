Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 115, đường DT743C Khu phố Thống nhất 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Cập nhật tiền thu, và các bút toán liên quan vào phần mềm.
Cập nhật và theo dõi công nợ phải thu khách hàng.
Phối hợp với phòng Hỗ Trợ Thanh Toán đôn đốc thu hồi công nợ.
Đối chiếu, xác nhận công nợ. Tổng hợp data xuất phiếu xác nhận thu tiền thanh toán cho khách hàng.
Các công việc khác được giao khi phát sinh.
Lập kế hoạch dòng thu hàng tuần, hàng tháng, hàng quý
Lập kế hoạch doanh thu hàng tuần, hàng tháng, hàng quý
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giỏi excel
Có kinh nghiệm kế toán các phần mền
Nhanh nhẹn, trung thực,
Tại CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng hàng năm
Lương thưởng ngày lễ
Thưởng hiệu suất công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM
